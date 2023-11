Politie ontvangt 9 tips over fatale avond Cas Steenbergen

De 23-jarige uit De Schiphorst overleed vorig jaar nadat hij gewond thuiskwam van het paardensportevenement CH De Wolden in Veeningen. Een dag na het feest belandt Cas in een coma, waarna hij na een maand overlijdt.

Camerabeelden

Op die beelden is te zien dat een man achter Steenbergen aanrent. De politie wilde graag in contact komen met deze man. Ook was er een vrouw die de man op afstand hield, alsof ze hem wilde tegenhouden. Ook met haar wilde de politie praten. Of zij zich nu hebben gemeld, is niet duidelijk.