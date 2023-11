Staatstoezicht op de Mijnen: injecteren afvalwater oliewinning beste oplossing

Het afvalwater van de oliewinning injecteren in het lege aardgasveld onder Schoonebeek is nog steeds de beste oplossing voor het verwerken van dat afvalwater. Tot die conclusie komt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet eens in de zes jaar onderzoeken of ondergrondse opslag van afvalwater nog steeds de beste oplossing is.

De andere oplossingen zijn volgens het SodM minder goed voor het milieu. "Zuivering tot een vast zoutproduct is slechter voor het milieu, omdat het heel veel energie kost. Daarnaast moet het afval dat overblijft bovengronds worden opgeslagen, wat weer nieuwe milieurisico's oplevert", zo oordeelt het staatstoezicht.

Ook gedeeltelijk zuiveren en een 'ingedikte waterstroom' in het lege gasveld injecteren is slechter dan al het afvalwater in de bodem stoppen, zo concludeert het SodM. Want naast het zout dat overblijft bij zuiveren zitten in het afvalwater ook chemische stoffen. Voor een deel komen die mee uit de diepe ondergrond. En voor een deel stopt aardoliewinner NAM die stoffen in het water om te voorkomen dat alle installaties en pijpleidingen door corrosie worden aangetast.

Aansporing nodig

De NAM heeft de verschillende alternatieven in het kader van haar huidige vergunning voor het injecteren van productiewater in Twente onderzocht. Hierbij heeft de NAM de milieuaspecten, risico's en kosten van de verschillende verwerkingsmethodes beoordeeld volgens een vastgestelde methode.

"Ook al ligt de injectie van afvalwater uit de oliewinning in lege gasvelden in Twente stil, dit onderzoek is één van de voorschriften uit de vergunning en SodM ziet erop toe dat de NAM deze nakomt. SodM heeft de NAM tot twee keer toe moeten aansporen om het onderzoek naar de alternatieven voor injectie te verbeteren", zegt Pieter van den Bergen, directeur Toezicht Olie en Gas van het SodM.

Eind april heeft de NAM een laatste aanvulling ingediend bij SodM. De NAM voldoet met deze aanvulling aan dit voorschrift uit de vergunning, zo is de conclusie van het SodM.

Kritisch op ingewikkelde puzzel

Toezicht-directeur Van den Bergen is kritisch over de werkwijze van de NAM. Het bedrijf heeft volgens hem nagelaten de aanvullingen te verwerken tot één overzichtelijk document. Hiermee creëert het bedrijf volgens Van den Bergen een ingewikkelde puzzel voor omwonenden en andere geïnteresseerden die de weging van de verschillende alternatieven voor de verwerking van het afvalwater willen begrijpen.

"Juist bij een activiteit die op weinig draagvlak kan rekenen, verwachten wij extra inspanning om eventuele onduidelijkheden en onzekerheden zoveel mogelijk weg te nemen. Omdat dit onderzoek niet alleen relevant is voor de vergunning in Twente, maar ook voor eventuele toekomstige injectie in Schoonebeek, hebben we er toch voor gekozen de ingediende aanvullingen wel inhoudelijk te beoordelen."

Om de noodzakelijke transparantie te bieden, heeft SodM zelf de risicoscores van de alternatieven naast elkaar gezet.

Nieuwe putten voor waterinjectie

Het SodM is positief over de nieuwe waterinjectieputten die de NAM wil gaan gebruiken. Daarmee laat de NAM, volgens het SodM, zien dat ze de zorgen van het SodM op het gebied van de zoutoplossing (van de afsluitende zoutlaag boven het lege gasveld waarin het afvalwater gepompt gaat worden, red.) serieus nemen. De NAM gaat nieuwe putten boren in plaats van oude gaswinputten te gebruiken.

Van den Bergen: "De waterinjectieputten zullen ook verder weg worden geplaatst van de natuurlijke breuken in het reservoir dan in de eerdere uitwerking. Het boren van nieuwe putten zorgt ook voor een (positief) aangepaste risico-inschatting, bijvoorbeeld op het gebied van monitoringsmogelijkheden van de putten."

Aardbevingsrisico juist ingeschat

Ook voor wat betreft de kans op bodemtrillingen of aardbevingen door afvalwaterinjectie in het lege gasveld onder Schoonebeek heeft de NAM aanpassingen gedaan. Zo benoemt de NAM de onzekerheden en schat het bedrijf de kans op een beving en het effect daarvan nu in als 'laag' waar eerst de kans op bevingen door waterinjectie werd uitgesloten.

Het SodM waarschuwt dat de NAM bij toekomstige herafwegingen minder dan nu moet leunen op eerdere onderzoeken en de in het verleden uitgevoerde Milieu Effecten Rapportage (MER). De NAM moet juist meer kijken naar de onderzoeken die de NAM nog steeds doet naar mogelijkheden tot vervanging of vermindering van chemische mijnbouwhulpstoffen.