Moeten internationale opleidingen vrezen voor een terugloop van internationale studenten?

Hoeveel internationale studenten zullen er in het nieuwe schooljaar nog zijn? Met die vraag zitten veel hogescholen en universiteiten. Uit een onderzoek van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs, blijkt dat ongeveer een kwart van de internationale studenten buiten Europa denkt af te moeten zien van hun plannen om te studeren in Nederland.

De NHL Stenden heeft locaties in o.a. Assen, Emmen en Meppel waar veel internationale leerlingen naartoe komen. De informatie uit de persconferentie van Mark Rutte vanavond over reismogelijkheden zal bepalend zijn voor de toestroom naar de hogeschool. Door de uitbraak van het coronavirus hebben internationale studenten te maken met reisbeperkingen en met financiële onzekerheid, blijkt uit het onderzoek van Nuffic. Komen ze in Nederland bijvoorbeeld nog wel aan een bijbaan? En spaargeld is in sommige gevallen minder waard geworden door waardedaling van valuta.

Aantal aanmeldingen juist gestegen

De twijfels die in het onderzoek van Nuffic duidelijk naar voren komen over het aantal nieuwe studenten merkt de Hogeschool nog niet in het aantal aanmeldingen van leerlingen. Die cijfers zijn vandaag bekend geworden en volgens de hogeschool is het aantal aanmeldingen van leerlingen juist met 5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. "Over de gehele linie merken we een toename in het aantal aanmeldingen en daar zijn we erg blij mee", vertelt Erica Schaper, voorzitter van het college van bestuur.

Toch blijven NHL Stenden en ook Nuffic voorzichtig. "Wij zien ook dat veel universiteiten en hogescholen nu nog geen grote afname in het aantal aanmeldingen zien, maar de vraag is natuurlijk hoeveel studenten er straks daadwerkelijk komen. Wij zien dat studenten nog steeds veel interesse hebben, alleen wel met heel veel onzekerheden zitten", vertelt Jeroen Wienen van Nuffic.

NHL Stenden is in elk geval blij dat het aantal aanmeldingen niet nu al gedaald is. "Als je nu al in het aantal aanmeldingen achterloopt, kun je dat straks niet meer inhalen, maar je weet inderdaad nooit of een aanmelding ook echt leidt tot een inschrijving."

Gevolgen Meppel

Anders dan de locaties in Assen en Emmen van NHL Stenden is de opleiding in Meppel veel meer gericht op internationale studenten. Daar staat een internationale pabo die studenten vanuit andere delen van de wereld aantrekt. "Voor bijvoorbeeld een locatie in Emmen geldt dat we daar veel meer Duitse studenten hebben," legt Schaper uit. "Zij zullen makkelijker naar Nederland kunnen komen dan bijvoorbeeld een student uit Vietnam die afhankelijk is van een vliegtuigmaatschappij."

Gelukkig ziet de Hogeschool ook een toename in het aantal Nederlandse studenten wat zich heeft ingeschreven voor de internationale opleiding. "We zijn daarnaast verschillende scenario's aan het uitschrijven om te kijken of de studenten die uiteindelijk niet meer komen een volgend jaar alsnog komen. Dat het uitstel of dat het afstel is. Dat maakt voor ons veel uit, maar definitieve cijfers moeten we daarvoor eerst afwachten."

Alternatieven

Om de terugloop te voorkomen wordt veel gebruikgemaakt van digitaal lesmateriaal. Studenten die nog niet naar Nederland kunnen komen kunnen daardoor vanaf afstand al wel alvast beginnen met hun nieuwe studie. Schaper denkt dat dit alternatief veel twijfelende studenten over de streep heeft getrokken.

Nuffic heeft in het onderzoek onder studenten buiten de Europese Unie ook gevraagd naar alternatieven. "De oplossing lijkt voor internationale studenten niet te liggen in het volledig online aanbieden van de studie: slechts één op de tien studenten geeft aan dat dit nu de voorkeur heeft ten opzichte van andere opties. Liever wachten studenten tot het moment dat ze weer fysiek onderwijs kunnen volgen op een Nederlandse campus. Een studie in hun thuisland wordt zelden als alternatief aangemerkt," meldt de toelichting van Nuffic.

Uitschrijvingen worden niet verwacht

Een tijdelijke terugloop van het aantal internationale studenten kan voor hogescholen en universiteiten veel gevolgen hebben. NHL Stenden zei zelf al eens rekening te houden met een tekort van 5 miljoen euro. In dat bedrag wordt uitgegaan van een lagere instroom van nieuwe en buitenlandse studenten en ook het wegvallen van inkomsten uit onderzoek.

Dat het voor internationale studenten een zware tijd is geldt ook in Drenthe. Volgens NHL Stenden heeft een aantal van de huidige internationale studenten eerder al om hulp moeten vragen om de crisis door te komen. Veel van de studenten van NHL Stenden zijn daarnaast tijdelijk teruggekeerd naar hun land van herkomst omdat lessen digitaal te volgen zijn. "Wij hebben niet het beeld dat studenten in september niet terugkeren en de crisis bij huidige studenten zal leiden tot extra uitschrijvingen, maar studenten hebben daar ook nog tot 1 september de mogelijkheid voor", licht de Hogeschool toe.