Groen licht voor herstel historische boerderij De Keet in Zeijerveld

De buurman had het pand in het verleden zelf willen renoveren, maar zou er toen van de gemeente geen toestemming voor gekregen hebben. Hij vroeg de Raad van State in Den Haag enkele weken geleden een streep te zetten door de vergunning voor de nieuwe eigenaar van het pand.

In oude glorie

Boerderij De Keet was in 1908 de eerste bebouwing op het nog woeste Zeijerveld. De vroegere Heidemaatschappij gebruikte het pand om meer dan 600 hectare grond bij Assen te ontginnen. In 2020 kondigde de nieuwe eigenaar aan de boerderij in oude glorie te willen herstellen. Hij kreeg een vergunning van de gemeente Assen om het pand weer een woonfunctie te geven.