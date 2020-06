Rutte: 'Vakantie in eigen land en groot deel Europa mogelijk'

Premier Rutte kondigde vanavond tijdens de persconferentie aan dat vakanties in eigen land en binnen een groot deel van Europa mogelijk zijn. Per 15 juni hoopt het kabinet een 'geel reisadvies' voor twaalf landen te kunnen geven, wat betekent dat de veiligheidsrisico's in die landen vergelijkbaar zijn met die van ons en Nederlanders daar welkom zijn.

Binnen Europa gaat het om de landen binnen de EU, de meeste Schengenlanden en daarnaast om landen die behoren tot Caribisch Nederland. Binnen Europa gelden nog wel drie uitzonderingen.

Oranje reisadvies

Het reisadvies voor het Verenigd Koninkrijk en Zweden blijft voorlopig op 'oranje', wat betekent dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. Reizen buiten Europa worden sowieso afgeraden. Daarnaast zijn Nederlanders niet welkom in Denemarken.

Voor actueel reisadvies verwijst het kabinet naar de website: https://www.nederlandwereldwijd.nl/

Regels

Voor iedereen geldt tijdens de zomervakantie:

- Volg de basisregels, vermijd drukte. Heeft u klachten: blijf thuis en laat u testen.

- Het openbaar vervoer is en blijft voor noodzakelijke reizen dus loop, fiets of neem de auto.

- Niet gebonden aan de schoolvakantie? Ga buiten het vakantieseizoen als dat kan.

Basisscholen

Ook werd in de persconferentie duidelijk dat de basisscholen vanaf 8 juni weer helemaal open gaan. Het kabinet mikte al op die datum, maar hield nog een slag om de arm voor het geval het coronavirus opnieuw de kop zou opsteken.

Basisschoolleerlingen krijgen sinds 11 mei weer de halve schoolweek les op school. Het kabinet wilde de scholen voorzichtig openen, omdat nog onduidelijk was hoe groot het gevaar was dat kinderen het virus oplopen en elkaar en volwassenen besmetten. Inmiddels is er meer onderzoek verricht en wordt steeds duidelijker dat die risico's meevallen.

Leerlingen met achterstand helpen

Sinds basisschoolleerlingen weer halve schoolweken maken in de klas, is het coronavirus verder teruggedrongen. Het sein staat daarom op groen om de scholen de laatste weken tot de zomervakantie helemaal te heropenen. Dat kan zeker achterstandsleerlingen helpen niet verder achterop te raken, denken deskundigen.

Op een paar scholen heeft in de afgelopen drie weken het virus de kop opgestoken. Dat gebeurde recent nog in Den Haag. Maar het kabinet ziet in die incidenten geen reden om leerlingen langer thuis te laten.

'Kinderen geen grote rol in verspreiding'

Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevestigt het beeld dat kinderen geen grote rol lijken te spelen in de verspreiding van het coronavirus. De onderzoekers hebben daar althans "geen aanwijzingen" voor gevonden. Ze hebben hun bevindingen gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

"Kinderen kunnen wel degelijk geïnfecteerd raken, maar transmissie vindt vooral plaats tussen volwassen leeftijdsgenoten en van volwassen gezinsleden naar kinderen", schrijven de wetenschappers. Ze baseren zich zowel op eigen onderzoek als op wetenschappelijke studies uit het buitenland. "Transmissie onder kinderen onderling of van kinderen naar volwassenen, zoals bij influenza bekend is, lijkt minder vaak voor te komen", luidt de conclusie.

Nu de scholen weer open zijn, wil het RIVM 50 nieuwe gezinnen gaan onderzoeken. Ze willen bijhouden hoeveel gezinsleden worden besmet wanneer een kind de eerste is die het virus oploopt.