Tafeltennis voor blinden en slechtzienden: 'We spelen met een geblindeerde skibril, zo is iedereen gelijk'

Tafeltennissen voor blinden en slechtzienden, dat klinkt misschien wat gek, maar het kan echt. Bij tafeltennisvereniging TTC in Emmen is er een ruimte beschikbaar gesteld speciaal voor mensen die niet of nauwelijks kunnen zien. Daar speelt ook de slechtziende Selima Bathoorn.

"De sport heet eigenlijk showdown en heeft wel wat weg van een combinatie tussen tafeltennis en air-hockey", vertelt de speelster. Selima uit Emmen is inmiddels al twee jaar een fanatieke showdown speelster. Ze is begonnen in Assen bij een tafeltennisvereniging met zo'n 10 tot 15 leden en wil nu graag hetzelfde opzetten in haar woonplaats Emmen.

Sporten met een geblindeerde bril

Ook al lijkt showdown in het eerste opzicht veel op tafeltennis, er zijn volgens Bathoorn grote verschillen. "Het wordt sowieso gespeeld met een langwerpig batje, in plaats van een rond tafeltennisbatje. En je speelt het eigenlijk in een grote bak, je probeert het balletje net als bij air-hockey rechtstreeks in het doel te slaan." In Emmen speelt Selima graag samen met haar goede vriendin Mariska. Het duo legt uit waarom ze ook nog een geblindeerde skibril op moeten tijdens het spelen. "Eigenlijk is dat heel simpel, zo is iedereen gelijk", vertelt Mariska. "Ik ben bijvoorbeeld slechtziend, maar je speelt het spel ook tegen mensen die volledig blind zijn. Als we allemaal dezelfde bril dragen, kan niemand kleuren herkennen en blijft het spel eerlijk", vervolgt Selima.

Balletje gevuld met kogeltjes

Bij tafeltennisvereniging TTC wordt vaak 's avonds door leden getraind, daarom kiezen Selima en Mariska ervoor om in de middag te oefenen. "Er moeten niet veel omgevingsgeluiden zijn, dan kost het teveel energie om me goed te kunnen focussen op mijn eigen tafeltennisballetje", legt Selima uit. Het balletje waar showdown mee gespeeld wordt is gevuld met kleine stalen kogeltjes, zo maakt het geluid als het over de tafel heen rolt. "Het is dus een spelletje waarbij je je oren goed open moet houden", zegt Selima.

Trots