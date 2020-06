Sportpromotor Lee van Dam houdt hoop op DTM mét publiek in Assen

"Vorig jaar bij het debuut van de DTM kwamen er 28.000 bezoekers naar Assen. Als je die over drie dagen verdeelt kun je ze makkelijk op anderhalve meter van elkaar kwijt op het TT Circuit. Ze hebben 55.000 zitplaatsen en ook nog eens zeven verschillende ingangen", zegt Van Dam. "Als de regelgeving het toelaat gooien we ticketverkoop gewoon weer open."

"We hebben voorlopig deze beslissing genomen om in ieder geval duidelijk te maken dat er sowieso geracet gaat worden in Assen. Maar we wachten nog op duidelijkheid van de overheid, die tot 1 september grote evenementen - waarvoor een vergunning nodig is - verbiedt."

Goede hoop

Maar Van Dam heeft goede hoop op een versoepeling van de regels. Ook voor grote evenementen.

"Als het nog twee weken zo goed blijft gaan, denk ik zeker dat er een versoepeling in zit. Het evenement speelt zich af in de buitenlucht, ook dat scheelt heel veel. Daarnaast komt de DTM met een heel uitgebreid plan. Zo hebben ze tunnels waar het publiek doorheen kan lopen en waarbij dan automatisch de temperatuur wordt gemeten. Op het TT Circuit gelden ook nu al strenge corona-regels. Zo mogen er maar vier mensen in één pitbox. De DTM zou dat met extra tenten kunnen oplossen. Ze hebben over alles goed nagedacht", verklaart Van Dam. En dat is ook nodig want al met al is het toch een circus van zo'n tweeduizend man dat naar Assen zal komen.

Aangepaste kalender

Vanwege de coronacrisis is de organisatie van de DTM vandaag met een aangepaste en verkorte kalender gekomen. Er wordt dit seizoen alleen in Duitsland, België en Nederland geracet.

Voor het openingsweekend van 10 tot en met 12 juli op de Norisring in het Duitse Neurenberg moet de organisatie nog toestemming krijgen van de overheid. Hetzelfde geldt voor het weekend van 1 en 2 augustus op het Belgische circuit van Spa Francorchamps. Daarna volgen twee race-weekenden op de Lausitzring in Duitsland van 14 tot en met 16 augustus en van 21 tot en met 23 augustus. Daarna staat Assen van 4 tot en met 6 september op de rol.

Uitstel geen optie

Hoe later in het seizoen, hoe groter de kans is dat er publiek wordt toegestaan zou je denken. Maar Van Dam heeft niet overwogen om de races van Assen te verplaatsen naar de herfst.

"Dan zul je zien dat je met publiek mag racen en dat het dan het hele weekend regent", aldus Van Dam. "Wij hebben nu een aardige deal met de DTM. Ik heb een begroting ingediend waar al onze kosten in verwerkt zijn. Ook het TT Circuit heeft water bij de wijn gedaan wat betreft de huur."

Het is belangrijk dat er sowieso geracet wordt omdat zeventig procent van de inkomsten voortvloeien uit de live-tv-uitzending van het Duitse Sat 1. In Nederland heeft ook Ziggo belangstelling.

Daarom is Van Dam blij dat er vanmorgen toch nog een deal is gekomen. Hoewel hij normaal gesproken meedeelt in de opbrengst van de tickets en ook inkomsten heeft uit de verhuur van stands. "Mét publiek zou voor alle partijen natuurlijk de beste optie zijn en daarom houden we hoop."

Gamma Racing Day gaat ook door

En dan is er nog een ander heet hangijzer waar Van Dam verantwoordelijk voor is. De Gamma Racing Days werden, in verband met het coronavirus, al verplaatst naar het weekend van 25 tot en met 27 september. Wat betreft het gratis auto- en motorsport evenement geldt hetzelfde als voor de DTM: het gaat sowieso door, mét of zonder publiek.

"Wij hebben in overleg met Gamma besloten dat er sowieso geracet gaat worden.. RTL 7 maakt opnames en Gamma zou bijvoorbeeld een live-stream kunnen uitzenden. Verder is er ook belangstelling van andere partijen om die dag iets op het TT Circuit te doen", licht Van Dam toe.

Maar ook voor dit evenement, waar vorig jaar 88.000 mensen op af kwamen, geldt hetzelfde als voor de DTM. "Ook hier is het natuurlijk voor iedereen beter en leuker als er publiek bij kan zijn. Ik kan me voorstellen dat de overheid zegt dat we bijvoorbeeld met een maximum van 20.000 bezoekers per dag gaan werken", besluit Van Dam.

Lees ook: