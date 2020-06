'Is het droog? Parkeer niet in het hoge gras'

Het lijkt buiten misschien groen, maar toch is het erg droog voor de tijd van het jaar. Ook in Drenthe. Daardoor neemt de kans op bos- en natuurbranden toe, zegt Esther Klap van de Veiligheidsregio Drenthe.

Waterschappen en natuurbeheerders signaleren dat de grondwaterstanden aan het zakken zijn. Esther Klap: "De natuur is wel uitgelopen in het voorjaar, maar ontwikkelt zich niet echt door. En daarmee neemt de kans op een natuurbrand toe. Het is een klein voordeel dat het grootste gedeelte van de natuur nog groen is, dus er zit nog wel wat vocht in de vegetatie, maar we zitten al een poosje in wat we bij de brandweer noemen 'fase twee' en dat betekent dat we extra alert zijn op natuurbranden."

'Meeste branden veroorzaakt door mensen'

De meeste bos- en natuurbranden worden veroorzaakt door menselijk toedoen, vertelt Klap. "Dat kan opzettelijk zijn, maar veel vaker is het onopzettelijk gedrag. Dan moet je denken aan barbecueën in een natuurgebied terwijl het droog is, onzorgvuldig omgaan met lucifers of sigaretten, afval niet meenemen waardoor glas als een vergrootglas kan werken... Parkeren in hoog gras, want dan kun je met de hete uitlaat zomaar onbedoeld het gras aansteken." En dat kan tot een grote brand uitgroeien.

'Natuurbrand? Bel zo snel mogelijk 112'

Wat kunnen we, als het zo droog is, doen om te voorkomen dat er bos- en natuurbranden ontstaan? Klap: "Als het zo droog is als nu: absoluut geen vuur in de natuur. Neem ook je afval mee en parkeer op parkeerplaatsen en niet zomaar in de berm, in het hoge gras. En mocht je een natuurbrand zien: bel zo snel mogelijk 112."

Klap vertelt dat wanneer er 112 gebeld wordt de technieken op de meldkamer zo goed zijn, dat vrij nauwkeurig bepaald kan worden waar je vandaan belt. "Dat helpt de brandweer enorm in het snel opsporen van de juiste locatie", aldus Klap.

De Veiligheidsregio houdt goed contact met de natuurbeheerders en maken regelmatig samen rondes om te kijken waar zich de risicogebieden bevinden. "Daarnaast rukken wij bij elke melding van een natuurbrand versterkt uit", legt Klap uit. "Dan gaat er bijvoorbeeld niet een brandweerauto op pad, maar direct twee."

'Drenten en toeristen: wees alert'

Klap: "Het is natuurlijk zaak om met z'n allen erg alert te zijn. Daarom een oproep aan de Drentse bevolking en de toeristen om echt op te letten als je in de natuur bent en 112 te bellen zodra je iets ziet. Als we het met z'n allen snel ontdekken en snel kunnen blussen, blijft de schade hopelijk beperkt."

En of de regen van de komende dagen helpt? "Als het in die hoeveelheden valt zoals ze dat voorspeld hebben, is dat bijzonder welkom. Met name voor de natuur, maar zeker ook voor de landbouw op dit moment, vooral op de hoge zandgronden", aldus Klap.

Bekijk hieronder een reportage uit 2019 over natuurbranden