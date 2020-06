Djammen: De jonge stuiterballen van WhatTheFunk

Het kwartet speelt nu in redelijk vaste bezetting zo'n vier jaar samen, wat maakt dat het een hechte club is geworden.

Veel optreden

"Je voelt elkaar heel erg aan als je muziek maakt en je hoort elkaar. Je accepteert ook heel veel van elkaar en ik denk dat dat ook heel veel oplevert", vertelt Lisa over de hechte vriendschap die ontstaan is door de muziek. WhatTheFunk werd al vrij snel ontdekt door verschillende muziekliefhebbers en organisatoren, mede door het enthousiasme, jonge en vernieuwende karakter van de band. Vorig jaar hebben zangeres Lisa, toetsenist Simon, bassist Iris en drummer Ruben daardoor veel opgetreden (onder meer Eurosonic, Nijmeegse Vierdaagse, Schouwburg Utrecht). Nu iets minder, waardoor er tijd ontstaat om nieuwe muziek te maken. Dat gebeurt voornamelijk in een tuinhuis in Diever, het bandhonk.

Stuiteren

"We hebben weleens gehad dat we een paar weken niet repeteerden", vertelt Simon. "Maar als je dan weer bij elkaar bent, omdat je een optreden hebt of zo, dan gaan we repeteren en dan is toch die klik er weer." Het blijft lastig om dat gevoel uit te leggen, maar dat maakt wel dat de dames en heren van WhatTheFunk blijven doen wat ze het liefste doen. Muziek maken met elkaar.

Ook nu, in deze tijd. "Wij maken van elkaar gewoon een soort stuiterbal", valt Lisa hem bij. "En dan gaan we weer: bam, bam, bam", gebaart ze maar haar hand alsof ze een stuiterbal laat vallen. "En als je dan even niet die stuiterbal op de grond gooit, dan gaat 'ie niet. En dan gooi je 'm weer...", zegt ze enthousiast. "En dan gaat 'ie weer hoor", vult Simon haar aan.

Plaat

Op het moment is de band bezig om nieuwe muziek te maken en daar hoort uiteraard ook een zogeheten drager bij. "Wat we heel graag willen, is onze muziek naar buiten brengen op plaat. En opnames maken. En daarna weer terug het podium op", vertelt de frontvrouw. "Eén ding is zeker en dat is dat we altijd muziek zullen blijven maken met elkaar."