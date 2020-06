Reizen binnen Europa mag, 'maar Drenthe heeft goud in handen'

"Drenthe. Alle ruimte om te genieten." Met deze zin wil Marketing Drenthe met een nieuwe campagne meer vakanties in eigen land, in Drenthe promoten. Maar of dat lukt nu het kabinet heeft aangekondigd dat we weer op vakantie kunnen naar een groot aantal Europese bestemmingen?

Volgens Astrid Crum van Marketing Drenthe in ieder geval wel. "Tussen de regels door blijft de boodschap dat vakantie in eigen land het veiligst is", maakt Crum uit de persconferentie op. "En als het fout gaat in het buitenland, heeft premier Rutte al aangegeven dat je niet opgehaald wordt." Hierdoor lijkt een vakantie in eigen land voor veel mensen nog steeds interessant. Crum: "En mocht er wat gebeuren, dan ben je zo weer thuis."

Ook ziet Crum in haar omgeving dat het voor sommige mensen te lang onduidelijk blijft of zij wel of niet naar hun favoriete vakantiebestemming kunnen. "Zij kiezen er dan ook voor om toch in Nederland te blijven", aldus Crum.

Hoe zit dat in Drenthe?

Ondanks dat de boekingen voor de zomervakantie beginnen binnen te komen, ligt het totaal aantal boekingen voor vakanties in Drenthe nog niet hoger dan andere jaren. "Dat heeft voornamelijk te maken met de capaciteit die bedrijven kunnen bieden", vertelt Crum. Sommige bedrijven kunnen namelijk niet op volle capaciteit draaien, bijvoorbeeld omdat er anderhalve meter afstand gehouden moet worden. "Na rondvragen bij overnachtingsaccommodaties blijkt dat die gemiddeld 65% van hun capaciteit inzetten", noemt Crum als voorbeeld.

Uit onderzoek van RTV Drenthe blijkt dat ook bij de Drenten zelf Drenthe een populaire vakantiebestemming is.

Volgens Crum doen campings en bungalows het over het algemeen goed, gaan de boekingen bij hotels nog niet zo hard en is het voor groepsaccommodaties vooralsnog 'een drama'.

Door de beperkte capaciteit die de meeste bedrijven kunnen bieden, zal het dus ook niet snel 'te druk' worden in Drenthe. Crum: "De afgelopen jaren is er ook geen sprake geweest van teveel toerisme, zoals sommige mensen dat bijvoorbeeld meemaken in Amsterdam of Giethoorn. Normaal gesproken is het wel eens druk tijdens grote evenementen, maar die gaan deze zomer niet door."

Nadruk op ruimte

Voor de nieuwste campagne legt Marketing Drenthe dan ook vooral de nadruk om de ruimte die we in onze provincie hebben. "Drenthe heeft hiermee goud in handen, gewoon, door wat Drenthe is. Er is hier veel onbedorvenheid", aldus Crum.

Bovendien sluit die ruimte goed aan op een al eerder zichtbare, duurzame trend onder vakantiegangers, waarbij mensen steeds bewustere keuzes maken voor hun vakantiebestemming. "Bijvoorbeeld door niet meer te vliegen", legt Crum uit.

En op de lange termijn? Marketing Drenthe houdt er 'sterk rekening mee' dat steeds meer toeristen die naar Drenthe komen en zien wat Drenthe te bieden heeft ook permanent in de provincie blijven. Crum: "Zeker nu er meer vanuit huis gewerkt wordt."

