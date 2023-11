Eis: 8 jaar cel en tbs voor hoofdverdachte uitbuitingszaak Assen

Een 46-jarige oud-Assenaar heeft zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig gemaakt aan onder meer seksuele uitbuiting van een vrouw, verkrachting, vier gijzelingen, zware mishandeling en drugshandel. Het OM wil dat hij hiervoor 8 jaar gevangenisstraf krijgt met een tbs-behandeling.

De man uit Huizen stond de afgelopen dagen met drie medeverdachten terecht voor een reeks strafbare feiten, gepleegd van 2019 tot en met 2022 in Assen. De man woonde in die periode in de Drentse hoofdstad. De zaak tegen een vijfde medeverdachte, een 42-jarige man uit Assen, werd uitgesteld.

Meegeholpen bij verkrachting

Een 45-jarige man, die nu in een opvang in Nieuw-Amsterdam woont, zou voor zijn rol 9 maanden in de cel moeten zitten. Tegen een 35-jarige Assenaar werd 20 maanden cel geëist.

Een 27-jarige vrouw hielp volgens het OM de hoofdverdachte bij een verkrachting, mishandeling en gijzeling en zou hiervoor 15 maanden cel opgelegd moeten krijgen, waarvan 5 maanden voorwaardelijk.

Onderzoek 'Kolo'

Een jonge vrouw stapte in april 2021 naar de politie. Ze zei dat ze door de 35-jarige werd gedwongen te prostitueren, na een korte relatie met hem. Het geld dat ze verdiende werd omgezet in drugs voor de man. Ze wilde een maand later geen aangifte doen, omdat ze zou worden bedreigd door de dertiger. Die was op de hoogte dat zij naar de politie was gestapt en ze had het vertrouwen in de politie verloren.

De politie bleef het vermoeden houden dat de vrouw seksueel werd uitgebuit. In september kwamen de agenten erachter dat de vrouw inmiddels voor de 46-jarige hoofdverdachte werkte. Er werd door het Team Migratiecriminaliteit en Mensenhandel van politie Noord-Nederland een groot onderzoek opgestart naar mensenhandel, onder de naam 'Kolo'. Er werden getuigen gehoord, telefoons getapt en geobserveerd. Ook de bankrekening van het mogelijke slachtoffer werd nagetrokken.

Angst voor de hoofdverdachte

In december 2021 deed de vrouw alsnog aangifte van seksuele uitbuiting. Uit het onderzoek kwam inmiddels naar voren dat de hoofdverdachte het spil was van een reeks gewelddadige strafbare gedragingen, waarbij medeverdachten in meer of mindere mate waren betrokken. Alles speelde zich af in het drugsmilieu in Assen.

Tientallen personen werden het slachtoffer en verklaarden dat zij voor de 46-jarige (toen nog) Assenaar vreesden. Meerderen waren door hem afgeperst en daarbij mishandeld of opgesloten.

Speelbal van de verdachten

De meesten durfden bij de politie niet vrijuit te spreken, uit angst voor wraakacties. Een zeer ernstige zaak zei de aanklager, waarbij de uitbuiting van een jonge kwetsbare vrouw wel de boventoon voert. De aangeefster werd monddood gemaakt, had geen eigen keuze in deze situatie en werd gedwongen daarin te blijven. Er was geen sprake van vrijwilligheid.

Dat de vrouw al in de prostitutie zat, doet daar niets aan af volgens de officier van justitie. "De vrouw is een speelbal geworden van deze verdachten. Er werden seks-afspraken voor haar geregeld, ze werd vervoerd en gehuisvest. Ze moest op haar rug het geld voor anderen verdienen. "

Alcohol was haar vriend

Meerdere klanten van de vrouw zijn opgespoord en gehoord. Allen zeiden dat de vrouw steeds onder invloed was van alcohol. De vrouw verklaarde zelf ook dat ze dit werk alleen kon doen met een flinke slok op. Alcohol was op dat moment haar vriend. "De verdachten hadden maar één doel en dat is financieel gewin om dat om te zetten in drugs", zei de aanklager.

Tbs niet geadviseerd

De hoofdverdachte is meermalen psychisch onderzocht en geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Hij wilde niet meewerken aan testen en verdere onderzoeken. Een tbs-maatregel is niet geadviseerd. De man heeft een fors strafblad van 27 pagina's en lange veroordelingen achter de rug. De kans op herhaling wordt hoog ingeschat. Er zijn vermoedens van persoonlijkheidsstoornissen. Die worden verergerd door zijn drugsverslaving.

Louter leugens

"Uit veiligheidsoogpunt is het onverantwoord dat hij zonder een langdurige behandeling, met als doel de kans op herhaling weg te nemen, na een lange celstraf terugkeert in de maatschappij", zei de officier van justitie en vroeg naast de celstraf ook tbs met dwangverpleging op te leggen.

De verdachten ontkennen de meeste beschuldigingen of weten zich niets te herinneren. Volgens hen bestaan de aangiftes louter uit leugens.