Rechtbankpresident: 'De waarheid is hard, en die ligt nu op tafel'

"De waarheid is hard, en die ligt nu op tafel", zegt rechtbankpresident Herman van der Meer over de uitkomst van het onderzoek naar de angstcultuur die er heerst bij de rechtbank Noord-Nederland.

Die uitkomst van het onderzoek, uitgevoerd door bureau Berenschot naar aanleiding van vijf incidenten in 2019, loog er niet om. Er heerst een diepgeworteld wantrouwen bij medewerkers, een gevoel van sociale onveiligheid, terwijl collega's elkaar niet aanspreken op onwenselijk gedrag.

Angstcultuur

Dat heeft bijgedragen aan een angstcultuur die heerst bij de rechtbank Noord-Nederland, en die zelfs leidde tot het opstappen van rechtbankpresident Maria van de Schepop, vorig jaar.

"We onderschrijven de conclusies in het rapport", zegt Van der Meer tegen RTV Noord. "Al zegt het rapport niet dat er sprake was van een angstcultuur, zoals in de media werd gesuggereerd. Er werd dus niet van bovenaf met angst gestuurd. Wat niet wil zeggen dat mensen geen angst kunnen voelen. Mensen kunnen zich heel goed sociaal onveilig hebben gevoel binnen de rechtbank, of hebben gevreesd voor hun baan."

Schoon schip

Ja, beaamt Van der Meer: er staan harde woorden in het rapport. "Maar wij wilden dat de waarheid boven tafel kwam, omdat er schoon schip moet worden gemaakt. Nou, die waarheid ligt er nu, en die is hard."

Aan Van der Meer nu de taak om met het rapport in de hand iets aan de ontstane cultuur te doen. Hoe gaat hij dat aanpakken?

"Het gesprek aangaan met elkaar op teamniveau", zegt hij. "Er zijn collega's die dit vinden, zoals je ook collega's hebt die er geen last van hebben. Maar iedereen is verantwoordelijk voor de onrustgevoelens bij collega's, vind ik. Daar moeten we met elkaar aan werken. Het is in ieder geval zaak dat er ook daadwerkelijk iets met dit rapport gebeurt."

Rotte appels

Dat laatste wordt door Van der Meer beklemtoond. "Dit rapport verdient meer. Na tien jaar van interne onrust moeten we meters maken en stappen gaan zetten."

Of dat betekent dat er rotte appels worden verwijderd? Van der Meer: "Dat is altijd makkelijk om te denken, dat het om een paar rotte appels zou gaan. De vraag is of dat zo is. In het rapport staat echter dat het hier meer gaat om een structurele aanpak van de rechtbank: als je de hele dag doet met iets waar je goed in bent, namelijk rechtspreken, dan is de kans groot dat je daar na de zittingen mee door gaat. En er zijn collega's die daar last van hebben."

