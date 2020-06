Strijd tegen de eikenprocessierups: Inwoners Noordenveld op cursus

Toch merken ze ook in de gemeente Noordenveld dat de overlast steeds erger wordt en daarom vraagt de gemeente inwoners om hulp. Een eendaagse cursus hoe de eikenprocessierups te herkennen startte in Veenhuizen.

"Eigenlijk moeten we alle eiken bij langs om te kijken waar de rupsen zitten", legt wethouder Kirsten Ipema (beheer openbare ruimte) uit. "Als we dat allemaal zelf moeten doen, kost dat heel veel tijd. Daarom hebben we onze inwoners opgeroepen om te helpen en om ze te leren hoe je een eikenprocessierups herkent."

Overlast

De cursusleider is Ad van Bruggen, specialist in biologische plaagdierenbestrijdingen. Vier groepen van tien personen leidt hij rond aan de rand van Veenhuizen. Het is een plek die omringd wordt door eikenbomen en waar veel fietsers en wandelaars komen. Door die eiken is het voor de rups een uitgelezen plek om zich te vestigen. Daardoor kan er ook weer overlast komen voor de recreanten.

De mensen die met deze snelcursus hebben meegedaan, ontvangen een protocol. "Daarin staat dat mensen die meewerken en lintjes om de bomen doen, dat in een app zetten", legt Van Bruggen uit. "Dat wordt met de gemeente gecommuniceerd. De gemeente zorgt er vervolgens voor dat de rupsen in bomen op gemeentegrond worden weggehaald. Zitten de rupsen in bomen van particulieren, dan moet de inwoner die zelf weghalen.

Andere manier van kijken

De inwoners zitten vol vragen. Van Bruggen geeft overal antwoord op. Hij vertelt waarom de eikenprocessierups vanuit het zuiden naar het noorden komt; het beestje houdt van warmte. Welk blad hij graag eet; het jonge eikenblad en nog veel meer.

Cursist Henk Bakker vindt het een interessante ochtend. Hij heeft nooit direct met de beestjes te maken gehad, maar zag het afgelopen jaar steeds meer eikenprocessierupslinten om bomen geknoopt. "Ik wilde graag meedoen, omdat ze hier dus toch steeds meer naar toe komen", vertelt Bakker. "Ik heb de haartjes nog niet gevoeld. Ik denk altijd: 'het zal wel meevallen' , maar als je de verhalen hoort, is het niet prettig als je die haartjes op je huid krijgt."

Net als Bakker vindt ook Noordenvelder Hettie van Dijk de cursus heel interessant. "Ik vind het wel heel moeilijk om ze te herkennen", geeft ze toe. Bij haar huis heeft ze veel eikenbomen staan en tijdens het uitlaten van de hond kijkt ze goed om zich heen. "Maar dit is toch wel een andere manier van kijken. Dit ga ik voortaan ook doen."

Succesverhaal?

Wethouder Ipema: "De eikenprocessierups is een vreselijk beest, maar het is leuk om te leren hoe het werkt en hoe hij zijn haren bijvoorbeeld loslaat. We hopen in ieder geval dat deze inwoners heel veel rupsen gaan vinden voor ons. Ook zullen onze medewerkers van de buitendienst deze cursus gaan doen. Daarmee hopen we dat we samen met onze inwoners een groot deel van die rupsen te pakken krijgen. Dat we ze weghalen voor dit jaar en als het goed bevalt gaan we het volgend jaar weer op deze manier doen."

Aan de rechterkant van de boom zie je de eikenprocessierups geclusterd. Aan de linkerkant zie je een aantal rupsen achter elkaar lopen (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)