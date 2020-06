Droogte, maar geen haspel? 'Wij rijden de hele dag stapvoets op het land'

"De capaciteit van een spuithaspel ligt te laag", aldus Rozendaal. Hij bedacht in een weekendje tijd een manier om 24 uur per dag voldoende water op zijn grasland kwijt te kunnen. "Binnen vier dagen draaiden wij."

Stapvoets

Van de materialen die op korte termijn geleverd konden worden maakte hij zijn systeem. "Als je nu een gewone haspel wil, daar zit levertijd op. Dit konden we nu krijgen."

Hoe werkt zijn systeem? Hij heeft een slang aan een trekker gekoppeld en 24 uur per dag rijdt die trekker stapvoets over het grasland. Op de trekker zit een sproeiboom die dertig meter tegelijk kan sproeien. Dat is volgens Rozendaal genoeg. "Nu krijgt het gras 20 à 24 millimeter water."

Saai

"We pakken zo'n 35 tot 40 bunder per dag", zegt Rozendaal. Dat houdt wel in dat er altijd iemand op de trekker moet zitten en dat is saai werk. "We doen het in twee diensten van twaalf uur en ik heb nu nachtdienst."

Voor het water op zijn grasland heeft Rozendaal een pomp in de vaart gehangen en door de trekker te laten rijden kan hij de lengte van de slang aanpassen. Momenteel werkt hij met een lengte van 500 meter, maar dat kan hij uitbreiden naar een kilometer.

De bijzondere manier van beregenen is te aanschouwen in een grasland in Dwingeloo.