Geen Alpe d’HuZes, wel ruim 7 miljoen voor kankeronderzoek

Vanochtend ging de Alpe d'HuZes special edition van start. Waar deelnemers normaal gesproken proberen de Franse Alpenreus zo vaak mogelijk op te fietsen of te lopen, en daarvoor gesponsord worden, is er vanwege corona dit jaar een speciale virtuele toer door Nederland. Die staat in het teken van bezinnen en herdenken, herinneren, strijden, onderzoeken, het leven vieren en samen klimmen.

'Geld juist nu belangrijk'

De Alpe d'HuZes-actie zou dit jaar voor de vijftiende keer op de 'Nederlandse' berg worden gehouden. Maar het coronavirus zit ook dit evenement in de weg. Deelnemers waren de afgelopen maanden al druk bezig met geld inzamelen. De organisatie van het evenement maakt daarom nu al een bedrag van 7,2 miljoen euro over naar KWF Kankerbestrijding.

"Juist nu, nu het coronavirus alles en iedereen raakt, ook de strijd tegen kanker, is het belangrijk dat kankerpatiënten gesteund worden", zegt Jan Kouwenhoven, voorzitter van Alpe d'HuZes. "Kanker is al jaren doodsoorzaak nummer één in Nederland en stopt niet door corona. Opgeven is voor ons geen optie, daarom gaan we door."

Verplaatst

Dit jaar zou het maximumaantal van 5.000 deelnemers de Alpe d'Huez beklimmen om daarmee zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. De 15e editie van Alpe d'HuZes vindt nu plaats op 3 juni 2021 en is zoals altijd onderdeel van een hele koersweek, van 30 mei tot en met 4 juni 2021.

In de afgelopen maanden zouden er nog tal van activiteiten worden georganiseerd om geld in te zamelen. Ook in Drenthe. Zo had de familie van de zieke Thomas Hegen geregeld dat de televisietoren in Hoogersmilde open zou gaan voor publiek.