Tienduizenden banen onder druk in Drenthe door corona

De banen van 36.000 mensen staan op de tocht in Drenthe. Volgens het UWV werken zij in een sector met een grote tot zeer grote banenkrimp door de coronacrisis.

Klappen voor uitzendbranche

Vooral de uitzendbranche, reisbureaus, horeca, cultuur, sport en recreatie, luchtvaart en sierteelt kunnen te maken krijgen met zeer forse banenkrimp, waarschuwt het UWV. Ook in andere sectoren is het verlies groot: detailhandel non-food, metaal en technologische industrie, overige dienstverlening (waaronder kappers), autohandel en personenvervoer over land. Bij elkaar werken er in deze sectoren 36.000 werknemers in Drenthe, zo'n 32 procent van alle werknemers.

Maar er zijn ook sectoren waar het aantal banen juist groeit, zoals zorg en welzijn, openbaar bestuur en post en koeriers. Hier werken 30.000 Drenten in.

Middenmoot

Drenthe behoort tot de middenmoot van regio's als het gaat om de mate waarin de werkgelegenheid is getroffen door de coronacrisis. Dit komt door de werkgelegenheidsstructuur. Er werken minder mensen in sectoren die in 2020 sterk krimpen, zoals de sierteelt en luchtvaart. Wel werken er veel uitzendkrachten in sectoren als horeca, recreatie, industrie en landbouw. Relatief veel mensen werken in de zorg en het openbaar bestuur: sectoren die juist groeien.