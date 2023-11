Gemeenten druk met voorbereidingen verkiezingen: 'Zijn er bijna klaar voor'

Tientallen dozen met stembiljetten staan tegen de muur in een kantoor op het gemeentehuis. De witte achtergrond is nauwelijks meer te zien. Op een stapel pallets iets verderop staan nog wat andere zakken. "Rode potloden voor het stemmen", vertelt projectleider Jolanda Hoving. "Alles staat klaar om opgehaald te worden door de voorzitters van de stembureaus. We zijn er bijna klaar voor."

Uitdagingen

Want het ophalen van de spullen is eigenlijk nog het laatste dat moet gaan gebeuren. Gemeenten hebben zo'n vier maanden de tijd gehad om de verkiezingen voor te bereiden, dat is korter dan normaal. Maar ondanks de drukte wil het goed vlotten in de gemeente Aa en Hunze. "Iedereen die betrokken is bij de verkiezingen heeft het al vaker gedaan. We zijn goed op elkaar ingespeeld. Het is druk, maar het is goed te doen", aldus Hoving.