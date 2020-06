Atlas Theater start weer op met kleine voorstellingen

Het Atlas Theater in Emmen gaat vanaf volgende week donderdag weer open. Er is een speciaal programma gemaakt, dat meerdere keren per dag wordt opgevoerd voor een kleine groep publiek.

Samen met de artiesten Rob en Emiel, in 2009 bekroond tot beste mentalisten ter wereld, is de afgelopen periode gewerkt aan twee shows. Die zijn vanaf volgende week op donderdag tot en met zondag te bekijken. Overdag is er een familievoorstelling vol trucs en een avondvoorstelling met een mix van cabaret, magie, stand-up comedy en kleinkunst.

Om de bezoekers veilig te kunnen ontvangen zorgt het theater voor aangepaste looproutes, extra hygiënemaatregelen en een andere zaalindeling met voldoende afstand. "We maken er iets bijzonders van", zegt directeur Machteld Van der Werf. "We creëren een intieme setting waarbij we bezoekers een onvergetelijke en exclusieve theateravond kunnen aanbieden."

Het Atlas Theater was vanwege het coronavirus ruim twee maanden gesloten.

