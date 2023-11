Bakkers: crompouce bestaat al langer, maar naam gebruiken wel 'gevaarlijk'

Bakkers die het populaire roze roomcroissantje onder de naam crompouce verkopen, krijgen advocaten van een collega uit Utrecht achter zich aan. Ulrika Menig, eigenaar van Bammetje Bakery, zegt de uitvinder te zijn van de lekkernij en accepteert geen namaak bij andere bakkerijen. Maar zo nieuw is het gebakje niet, reageren Drentse bakkers.

Menig zegt de crompouce in 2020 tijdens de coronalockdown te hebben bedacht. Toen klanten in haar Utrechtse bakkerij ernaar bleven vragen, besloot ze de merknaam en het product te laten registreren. Het product en de merknaam van de crompouce mogen nu niet meer zonder toestemming worden gebruikt, waarschuwt ze.

Alleen met licentie

Volgens Menig zal 'zeer zeker opgetreden worden' tegen inbreuk. De advocaten van Menig hebben al tientallen partijen aangeschreven, waaronder verschillende ketens en twee supermarkten. Ambachtelijke bakkers mogen voortaan alleen in licentie het product verkopen, anderen worden gesommeerd de verkoop te staken.

De afgelopen maand groeide de crompouce uit tot een rage, vooral dankzij massale aandacht op sociale media. Bakkers verkochten veel crompoucen, zo ook banketbakkerij Nijstad in Meppel. Maar echt uniek is het niet wat Menig in 2020 heeft gemaakt, reageert eigenaar Henriëtte Teunissen. "Alleen de naam die eraan is gegeven, is nieuw."

Toen Teunissen in haar baksels onlangs iets bedacht met Nijntje erop, kreeg ze meteen vanuit Dick Bruna, de geestelijk vader van Nijntje, een berisping op haar deurmat. "En als zij (Menig, red.) kan aantonen dat het van haar is en er echt iets aan wil doen, loop je het risico dat je moet betalen", zegt Teunissen.

Kroespouce

Arjan Kroesen van Puur Brood, die zijn baksels onder meer verkoopt op de markt in Emmen, erkent net als Teunissen dat de naam crompouce terecht geclaimd wordt. Hij verkoopt het roomcroissantje daarom onder een andere titel: de Kroespouce, vernoemd naar zichzelf dus. "De naam crompouce gebruiken is een gevaar", zegt hij.

De grondstoffen die in de crompouce zitten, mag je gewoon gebruiken, zegt Kroesen. Bovendien wordt het product volgens hem al twintig jaar verkocht. Kroesen brengt de delicatesse overigens niet alleen in het roze aan de man. Hij heeft ook varianten met chocola. Of er liggen gele baksels in de vitrine. "Die zijn gemaakt met banaan", zegt hij. "Mocht er ooit nog een hype ontstaan, dan kunnen we daar snel op inspelen."