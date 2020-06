Ontsnapte tbs'er uit kliniek in Assen na maand nog steeds zoek

"De politie is nog steeds intensief naar hem op zoek", zegt Wim de Bruin, woordvoerder van het Openbaar Ministerie. "We willen hem graag vinden en terugbrengen naar waar die hoort." Het OM wil niet zeggen of ze een idee hebben waar Hendrik M. zich bevindt en of hij nog in Nederland is of naar het buitenland is vertrokken.

GGZ Assen

De Limburger zat op de resocialisatie-afdeling (fpa) van de forensisch psychiatrische kliniek aan de Dennenweg in Assen. Hij zat daar vanwege vermogensdelicten. Op een FPA worden patiënten behandeld die voorbereid worden op een terugkeer in de maatschappij. Dat gebeurt ook in de GGZ-instelling in Assen. Van deze mensen wordt het herhalingsgevaar dusdanig laag ingeschat, dat ze ook buiten de instelling mogen komen, op onbegeleid verlof.

De tbs-maatregel van M. was beëindigd onder de voorwaarde dat hij zich psychiatrisch liet behandelen in de half open kliniek in Assen. Maar sinds de Limburger begin mei boodschappen ging doen, is hij spoorloos.

GGZ-locatie aan de Dennenweg in Assen (Rechten: Persbureau Meter)

Eerdere ontsnappingen

Het is niet de eerste keer dat M. de benen neemt. In 2006 en 2016 ontsnapte hij ook al eens uit een tbs-kliniek. In 2016 kreeg Hendrik M. nog tbs voor het urenlang verkrachten van een jonge vrouw.

Hoewel M. in het verleden werd aangeduid als extreem gewelddadig is hij volgens het Openbaar Ministerie nu 'ingeschat op een laag recidive-niveau'. Zijn ontsnapping werd daarom pas een week later bekend gemaakt. Na zijn ontsnapping in 2016 berooft en mishandelt de Limburger een man van 78 in Den Bosch. Een aantal dagen later werd hij gevonden en aangehouden in het Belgische Visé, vlakbij Maastricht.

