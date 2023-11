Provincie wil onderzoek naar kleine kerncentrale

Het debat over de energieagenda in Provinciale Staten (PS) en de poging van de Socialistische Partij om in Drenthe meer regie te krijgen op energie sneeuwde vrijwel geheel onder door een discussie over wel of geen kernenergie. Verrassende uitkomst: er komt onderzoek of een 'kleine' kerncentrale mogelijk is in Drenthe.

Daar waar in het verleden Gedeputeerde Staten (GS) en PS in Drenthe het woord kernenergie niet of nauwelijks in de mond namen gaat Drenthe meeliften op onderzoek van het Rijk naar een nieuw type kerncentrale: een small modular reactor (SMR). Daar is tien miljoen euro voor beschikbaar en Drenthe wil daar een deel van.

Drenthe wilde toch nooit kernenergie?

Kort samengevat is de visie van energiegedeputeerde Henk Jumelet en het college van GS: als Drenthe af wil van fossiele brandstoffen, klimaatdoelen zoals veel minder C02 uitstoot wil halen, dan zijn zijn "misschien alle andere vormen van schone energie wel nodig. Dus komt er een onderzoek of een kleine kerncentrale mogelijk is.

Daarmee kwam Jumelet tegemoet aan JA21, BBB, PVV, VVD, Volt, CDA en Forum voor Democratie die voorstanders zijn van kernenergie. JA21-Statenlid Harry Omlo had zelfs een motie voor onderzoek naar een kleine kerncentrale in z'n achterzak maar door Jumelet's toezegging is die motie nu overbodig.

De PvdA is de enige collegepartij die mordicus tegen kernenergie blijft. Statenlid Fenneke Mensen-Maat wil toekomstige generaties niet opzadelen met radioactief afval. JA21-commissielid Dick van den Brand: "kleine centrales hebben een heel ander afvalsysteem dan de huidige kerncentrales. Je praat niet meer over duizenden jaren radioactiviteit en je hebt minder afval. Covra in Zeeland kan dat prima opslaan." Maar Mensen-Maat blijft erbij: "er is nog steeds afval en het is nog steeds radioactief." Het levert haar een sneer op van VVD-coalitiegenoot Cees Vianen: "hoe moet het dan met de CO2-reductie, ook in het licht van het kleine beetje kernafval dat we dan krijgen?"

SP-fractievoorzitter Dikker vertrouwt er niet op dat bovengrondse opslag bij de Covra dan voldoende zal zijn: "dan gaat het Rijk ook vast weer kijken naar de opslag van kernafval in de zoutkoepels onder de grond bij Gasselte", waarschuwt ze. GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 en de fractie Pormes willen ook geen kernenergie.

Koelwater

Een grote conventionele kencentrale zoals in Borssele of het Duitse Lingen kan in Drenthe niet, daar is niet genoeg koelwater voor. Zo'n centrale moet aan een zee, grote rivier of een meer staan. Maar een kleine conventionele kencentrale die minder koelwater nodig heeft zou volgens Harry Omlo van JA21 en PVV'er Bert Vorenkamp prima kunnen aan het water in Meppel. En dan heb je nog "andere nieuwe types" kleine kencentrales die gekoeld worden met vloeibaar zout. De techniek is er volgens Vorenkamp al. En de kosten zijn veel lager dan bij waterstof of andere groene energievormen zo weet hij na een bezoek aan Borssele.

Fors inzetten op waterstof

VVD, JA21 en de PvdA willen ook fors inzetten op waterstof. Volgens PvdA'er Mensen-Maat moeten we zoveel mogelijk doen met de 'Waterstof Backbone' die van het noorden naar andere delen van het land komt te liggen. "U gaat heel Drenthe vol zetten met windmolens en zonnepanelen om de stroom voor waterstof op te wekken?", vraagt PVV'er Bert Vorenkamp. Mensen-Maat: "Nee, en er is nog genoeg ruimte voor zon op dak."

Vorenkamp kwam met een lesje waterstof voor PS en GS. "Waterstof is geen energiebron maar energiedrager. Heel duur en inefficiënt om te produceren, je hebt heel veel stroom nodig. Er moet tien keer zoveel energie in om het te maken dan dat er je er weer uit kunt halen. De techniek moet nog ontwikkeld worden en de infrastructuur moet je allemaal aanleggen."

Maar Jumelet is niet te vermurwen. "Waterstof is nodig in de energiemix, zowel grijze, blauwe als groene waterstof. We lopen in het noorden voorop. Het is er niet morgen maar wel over een aantal jaren, vooral voor grootverbruikers." Dus aanhaken op die backbone is het credo.

Energieagenda en zelfregie sneeuwen beetje onder

GS steunen lokale energie-opwekkers, energiecoöperaties en eigen gebruik van de in Drenthe opgewerkte energie. Maar een eigen provinciaal energiebedrijf zoals de SP graag wil is een brug te ver. Het geld en de kennis zijn er niet concludeert GS in een verkenning. Maar onderzoek naar meer financiële ondersteuning van het Energiefonds Drenthe voor eigen opwekking en een onderzoek naar zelflevering voor Drentse overheden zien GS wel zitten.

Ook zonder eigen energiebedrijf kan de provincie meer doen vindt SP fractievoorzitter Greetje Dikkers. De SP wil vooral dat Drenthe weer meer regie krijgt over energie. Dikkers: "gas en elektriciteit zijn voor veel mensen onbetaalbaar geworden. De verwarming gaat op 15 en de winterjas gaat binnen aan". De schuld ligt bij de marktwerking in de energiesector waar grote commerciële bedrijven de baas zijn. "We moeten energiearmoede voorkomen en meer grip krijgen en niet uitsluitend overgeleverd zijn aan de markt."