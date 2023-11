Van Gogh-app leidt je digitaal door Europa

Digitaal worden rondgeleid langs alle plekken waar Vincent van Gogh zijn sporen heeft nagelaten. Dat kan sinds vandaag met de gratis Van Gogh Europe Route-app. Die app werd gelanceerd tijdens het tweedaagse, internationale congres In de voetsporen van Vincent van Gogh in Emmen.

Met historische foto's, schilderijen, kaarten en achtergrondverhalen komen gebruikers van de app meer te weten over de plekken in Nederland, België, Engeland en Frankrijk waar Van Gogh gewoond en gewerkt heeft. Dat gebeurt door een van de zes digitale routes te kiezen die de makers hebben bedacht. De verhalen worden zowel in het Nederlands, Engels als Frans verteld.

De app is een initiatief van de stichting Van Gogh Europe en werd gepresenteerd door Janne Heling, ver familielid van de schilder en voorzitter van de Vincent van Gogh Stichting.

Van Gogh-congres

De afgelopen twee dagen stonden in het teken van Vincent van Gogh. Het congres werd gisteren afgetrapt in het Atlas Theater in Emmen. Ook was toen het officiële deel van het congres met sprekers die van heinde en verre kwamen om hun passie voor de schilder met elkaar te delen.

Vandaag was het tijd voor een rondje Drenthe. Alle congresdeelnemers kregen een rondleiding door de provincie en bezochten alle plekken waar Vincent van Gogh in zijn Drentse periode is geweest.