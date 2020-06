Vlaggen, taart en cadeau's: zo wordt de nationale slaagdag in Drenthe gevierd

Het initiatief komt van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). "De meeste scholieren hebben in lastige omstandigheden hun schoolexamens tot een goed einde weten te brengen", doelt LAKS-voorzitter Pieter Lossie op de coronacrisis. "Daarnaast hebben ze veel leuke activiteiten zien wegvallen, zoals het eindexamengala en de eindexamenreizen. Vandaag is daarom alsnog de dag dat zij trots mogen zijn op hun prestaties. Een dag om te vieren dat dit hoofdstuk in hun leven voltooid is."

Drenthe

Ook straten in Drenthe kleuren rood-wit-blauw vandaag. Heb jij een mooie foto of video van jouw feestje vandaag, stuur het dan naar RTV Drenthe. Dat kan via redactie@rtvdrenthe.nl of via WhatsApp: 06 - 515 68 886 of plaats je foto op social media met de hashtag #rtvdrenthe. Vermeld in een berichtje even je naam, woonplaats en school, dan plaatsen we de foto misschien in dit bericht.

Buren in Beilen

Patricia viert vandaag dat ze haar havo-diploma heeft gehaald. De buren kregen een briefje in de bus met het verzoek om ook de vlaggen te hijsen. Naast de Nederlandse vlaggen werd ook de Drentse vlag opgehangen in Beilen.

Niet alleen de eigen vlag wappert voor Patricia (Rechten: Eigen foto)

Verrassing

Nienke werd in Assen verrast door haar familie. De versierde troon stond vanochtend klaar omdat ze haar vmbo aan het Gomarus College in Assen heeft afgerond.

Nienke werd verrast in Assen (Rechten: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

Feest in Hoogeveen

De vlag wappert in Hoogeveen. Dyonne viert het behalen van haar havo-diploma. En de 19-jarige Thom kan aan de slag als steward. Hij rondde de mbo-opleiding Luchtvaartdienstverlening aan Landstede in Zwolle succesvol af.



Dyonne uit Hoogeveen viert het behalen van haar havo-diploma (Rechten: Eigen foto)

Thom uit Hoogeveen kan aan de slag als steward (Rechten: Eigen foto)

Videoboodschappen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima feliciteerden de geslaagde scholieren vanochtend in een videoboodschap. Ook politici en andere bekende Nederlanders deden dat in een compilatievideo van het LAKS.

Felicitaties voor geslaagden