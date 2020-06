Vlaggen, taart en cadeaus: zo wordt de nationale slaagdag in Drenthe gevierd

Het initiatief komt van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). "De meeste scholieren hebben in lastige omstandigheden hun schoolexamens tot een goed einde weten te brengen", doelt LAKS-voorzitter Pieter Lossie op de coronacrisis. "Daarnaast hebben ze veel leuke activiteiten zien wegvallen, zoals het eindexamengala en de eindexamenreizen. Vandaag is daarom alsnog de dag dat zij trots mogen zijn op hun prestaties. Een dag om te vieren dat dit hoofdstuk in hun leven voltooid is."

Drenthe

