Hond jaagt schapen de dood in bij Schipborg

Een zwarte labrador heeft gisteravond voor een kleine ramp gezorgd bij schaapskudde Het Stroomdal in een heidegebied bij Schipborg. De hond joeg de kudde van driehonderd schapen een greppel in, waarna de schapen over elkaar heen struikelden. Drie schapen zijn daarbij doodgedrukt.

"Onze herder van dienst, een stagiaire, was nog laat de kudde aan het hoeden vanwege de hitte", vertelt hoofdherder Coos Drost. "Ze zou net met de schapen terugkeren, toen er ineens een hond aan kwam stormen. De schapen struikelden over elkaar heen, waardoor er een enorme stapel aan schapen ontstond."

Snakkend naar adem

De stagiaire zag zo'n veertig tot vijftig schapen op elkaar liggen. "Verschillende dieren lagen daar snakkend naar adem, met pensinhoud door de neusgaten heen en met de ogen achterover gerold door het gewicht van de dieren die erboven lagen. Ik zag de eerste schapen bezwijken onder de dieren achter hen, maar de hond stapelde sneller dan ik de dieren weer naar boven geduwd kreeg. De hond zelf kon ik niet grijpen", zo schrijft de stagiaire.

Na enkele minuten verdwijnt de hond. De herder moet daarna de schapen en lammeren uit elkaar halen. De eigenaar van de hond laat zich niet zien.

"Misschien heeft de eigenaar van de hond het niet eens doorgehad", zegt hoofdherder Drost. "Hij heeft zich in ieder geval niet gemeld. Als herder kun je hier helemaal niets tegen doen. Mijn schapen kan ik nog proberen te beschermen tegen de wolf door er 's nachts goede hekken omheen te zetten. Maar loslopende honden, daar is niets tegen opgewassen. Daarom hoop ik zo dat mensen hun hond aanlijnen in de natuur. Ook als je hond goed luistert."

Corona zorgt voor stress bij herders

De laatste maanden is het door de coronacrisis erg druk in de natuur met mensen die er wandelen en de hond uitlaten. En daar lopen volgens de hoofdherder ook heel egoïstische mensen tussen. "We moeten de hele dag op onze hoede zijn en dan toch gaat het mis. Mensen zijn heel erg bezig met zichzelf. Ik ben gastvrouw in dit gebied en sta altijd open voor mensen. Maar het is lastig om er positief in te blijven staan. Niet alleen vanwege loslopende honden, maar ik vind ook overal drollen met stukken wc-papier. Het is te vies om op te ruimen."

"Ik ben erg verdrietig. Op dit moment kan ik de motivatie eigenlijk niet meer vinden om er mee door te gaan", zegt Drost met tranen in haar ogen. "Het is zo'n mooi beroep, maar op dit moment heb ik mijn eigen momenten met de kudde bijna niet meer."

'Slechts een keer heeft een hondeneigenaar zich bij mij gemeld'

Coos Drost is sinds 2006 herder. Door de jaren heen heeft haar schaapskudde al vele aanvallen van honden doorstaan. "Ik heb daardoor al zoveel slachtoffers onder mijn schapen gehad. En in al die jaren is er één iemand naar mij toe gekomen die zei: 'Sorry, dit was mijn hond die dit heeft veroorzaakt. Ik ben verzekerd, we gaan het oplossen'."

Voor de schaapsherder is het moeilijk. "Ik hou van mijn schapen, ik heb ze allemaal geboren zien worden. Mensen hebben geen idee wat ze ons aandoen door hun honden los te laten lopen. Niet alleen bij de schapen, maar ook bij reeën en konijnen in het veld."