Kieskompas: Overheid mag boeren niet dwingen om hun bedrijf te verkopen

Geen natuur ten koste van landbouwgrond

De helft van de Drenten vindt verder dat er geen landbouwgrond mag verdwijnen ten koste van de natuur. Drenthe is daarmee met Zeeland koploper. Vijftig procent van de mensen die in Drenthe en Zeeland Kieskompas heeft ingevuld is het niet eens met de stelling 'Natuurgebieden in Nederland moeten groter worden, ook al verdwijnt er landbouwgrond.'

Een derde van de Drenten is het juist wel eens met deze stelling. En ook hierbij zie je weer het verschil tussen de verstedelijkte provincies en de provincies met meer landbouwbedrijven. In Utrecht en Noord- en Zuid-Holland is zo'n 40 procent juist voor het vergroten van de natuurgebieden ook al gaat dat ten koste van landbouwgrond. Zo'n 35 procent van de mensen in die provincies is daar tegen en de overigens zijn neutraal of hebben geen mening.

Windmolens

Tot slot wijkt Drenthe af van het landelijk beeld wat betreft windmolens. Op de stelling 'Er moeten meer windmolens gebouwd worden op het land" reageert in Drenthe 55 procent van de mensen die het Kieskompas hebben ingevuld negatief. Landelijk gaat dit om 42 procent. Drenthe is samen met Groningen en Zeeland de provincie waarin de meeste weerstand bestaat tegen windmolens op het land.