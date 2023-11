Tbs moordenaar wandelvrouwtje uit Emmen met twee jaar verlengd

De tbs-maatregel van de 49-jarige Erik W. uit Emmen is met twee jaar verlengd. W. kreeg in 2004 vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor het verkrachten en vermoorden van de 79-jarige Johanna Maria van Offeren uit Emmen.

De vrouw maakte dagelijks haar wandelrondes door de Emmerdennen en kreeg daardoor haar bijnaam 'het wandelvrouwtje'. W. ging in 2009 naar de tbs-kliniek. De maatregel is in oktober 2021 nog verlengd met twee jaar.

Onlangs is meegegaan in de wens van W. om de medicatie af te bouwen. Dit verliep echter niet goed. De spanningen bouwden zich in W. zichtbaar op.Hij is teruggeplaatst in de instelling. Zonder de voortzetting van de tbs-maatregel kan een terugval op seksueel gewelddadig gedrag oplopen van matig naar hoog. De rechter vindt dat de ingezette koers uit veiligheidsoverweging verder moet worden gevolgd.