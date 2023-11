Assen voor Oekraïne stopt voorlopig met hulptransporten vanwege strengere regels

Het is voor hulporganisaties bijna onmogelijk geworden om nog goederen naar Oekraïne te sturen. De overheid daar heeft de regels voor invoer enorm aangescherpt, omdat te vaak hulpgoederen op de zwarte markt belanden.

Hulpgoederen moeten voortaan nauwkeurig geregistreerd en getraceerd worden. Voor hulporganisatie Assen voor Oekraïne reden om de transporten voorlopig stil te leggen. "Ons laatste transport is afgelopen weekend vertrokken en ze zijn nu net bezig met het lossen van de vracht", zegt Henk Pruim van de organisatie.

Registratie-rompslomp

"Wat we gehoord hebben vanuit Oekraïne is dat het wat registratie betreft het heel lastig wordt. Je moet exact aangeven wat er in de vrachtwagen zit, dat is nog te doen, maar in Oekraïne moet je precies aangeven hoe het uitgedeeld wordt en waar het allemaal naartoe gaat."

En dat is volgens Pruim niet te doen. "Onze hulppakketten gaan overal naartoe. Vanuit zo'n vrachtwagen kunnen wel duizend gezinnen geholpen worden. Onze contactpersoon in Oekraïne moet nu verantwoorden waar alles naartoe gaat en hoe het wordt uitgedeeld. Dat is niet vast te leggen binnen de gestelde tijd."

Inzamelen geld

Pruim snapt op zich wel dat de regels aangescherpt worden. "Het is allemaal het gevolg van dat Oekraïne bij de Europese Unie wil, ze zijn de corruptie aan het aanpakken. De goeden hebben nu te lijden onder de kwaden."