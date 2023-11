Klazienaveen krijgt kleine politiepost terug als huidige politiebureau wordt opgeheven

Het politiebureau in Klazienaveen wordt opgedoekt, maar er komt een kleine politiepost voor terug. Dat schrijft korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie in een brief aan burgemeester Eric van Oosterhout.

Het gaat volgens Van Essen om een kleine politievestiging met enkele vaste werkplekken en waar bezoek op afspraak kan plaatsvinden. De exacte locatie moet nog nader bepaald worden. Dat de nieuwe post op de huidige locatie van het politiebureau komt, is ook niet uitgesloten. De verwachting is dat de politie daar begin volgend jaar een knoop over doorhakt.

In mei dit jaar kwam de mogelijke sluiting van het bureau in Klazienaveen voorbij tijdens een commissievergadering van de gemeente Emmen. Van Oosterhout liet toen weten dat de nationale politie sluitingen van politiebureaus in heel Nederland onderzoekt en die in Klazienaveen is daar één van.

Digitalisering

"Het onderzoek heeft alles te maken met geld en meer mensen op straat", aldus de burgemeester destijds. Van Essen geeft ook tekst en uitleg over het onderzoek in zijn brief. In de eerste instantie wijst hij op het effect van de digitalisering, want iedereen kan tegenwoordig online aangifte doen.

'Symbolische functie'

Daarnaast wordt er gewerkt met chatbots en live chats en is de digitale wijkagent inmiddels ook een ingeburgerd begrip. Politiewerk wordt lang niet meer vanachter een bureau gedaan, maar vooral op straat. Daarnaast blijft er de zorg voor een 'betaalbare inrichting' van de huisvesting van de politie.

Desondanks is Van Essen zich bewust van de symbolische functie van een herkenbaar onderkomen van de politie in de buurt. Vandaar dat er alsnog gekeken wordt naar de mogelijkheden voor een kleinere post in Klazienaveen. De mogelijke sluiting van het bureau in Klazienaveen stuitte destijds op flink wat weerstand vanuit de Emmer gemeenteraad.

Veiligheidsgevoel

Volgens fractievoorzitter Leo Hoogenberg van Wakker Emmen leverde het nieuws over de mogelijke sluiting nogal wat consternatie op in het dorp. Een politiebureau in de buurt versterkt het veiligheidsgevoel, zo benadrukte hij. Bovendien zijn de lijntjes met de lokale bevolking zo korter en dat geldt ook voor de aanrijtijden.