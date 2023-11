Assen en Tynaarlo meest toiletvriendelijk, negen Drentse gemeenten scoren onvoldoende

Op drie na allemaal in het rood

In de Drentse gemeenten valt nog het nodige te verbeteren, zoveel wordt duidelijk uit het overzicht. Assen scoort een 6,9, op de voet gevolgd door Tynaarlo met een 6,8, maar daarna wordt het rap minder. Westerveld pakt nog net een voldoende (5,9), maar alle overige Drentse gemeenten scoren een onvoldoende, met Coevorden - dat een 2,4 heeft - als dieptepunt. Schrale troost is dat Coevorden het met een tiende punt meer wel iets beter doet dan vorig jaar.

Ivo Thonon, woordvoerder van de MLDS, vindt ook dat er werk aan de winkel is in onze provincie. "We denken dat het geen toeval is dat uitgerekend Assen en Tynaarlo de gemeenten zijn met een licentie op de HogeNood-app en zelf toiletten aan die app kunnen toevoegen. Dat Aa en Hunze twee plekken omhoog is gegaan is mooi, maar de gemeente staat nog steeds een dikke onvoldoende."