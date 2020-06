Ohne Grenzen: 'In de grensstreek zag men de Duitsers als familie'

Grensstenen

Het begint allemaal bij de Historische Vereniging in Coevorden. Als kersverse inwoner van Coevorden meldt Mulder zich daar destijds aan als vrijwilliger. Eén van haar eerste projecten voor de vereniging, is het in kaart brengen van grensstenen. Het blijkt een megaklus. De eeuwenoude stenen liggen vaak verscholen in het hoge gras. Het project zorgt ervoor dat Mulder steeds meer wil weten over de grensstreek.

Verkeerd beeld

"Je krijgt contacten met mensen aan de andere kant van de grens en dan ontdek je dat grensbewoners een heel ander beeld van elkaar hebben dat je in de literatuur leest. Daar lees je vooral dat Nederlanders Duitsers zien als oorlogszuchtige Pruisen en na de Tweede Wereldoorlog als nazi's." Maar als Mulder een tijdje in de grensstreek woont, merkt ze dat dat beeld niet klopt.

Onderzoek

De historicus studeert naast haar vrijwilligerswerk aan de Open Universiteit in Groningen en besluit onderzoek te doen. Jarenlang interviewt ze grensbewoners in Drenthe maar ook in Groningen. Ook duikt ze in de archieven van Beerta tot aan Groningen. "Mensen zagen de Duitsers als familie, hun buren. En het werd me al snel duidelijk dat de Duitsers net zo over Nederlanders dachten." Mulder promoveert uiteindelijk met haar onderzoek en haar bevindingen leiden tot een boek, De grens getrokken, Noord-Nederlandse grensbewoners tussen 1914-1964, dat in januari is uitgebracht.

Een uitgebreide reportage van Dirkje Mulder is vanavond te zien in ons grensoverschrijdende programma Ohne Grenzen/ Zonder Grenzen.

Lees ook: