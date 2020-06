Verdachte schietpartij Hoogeveen: 'Ik werd thuis overvallen'

De schietpartij in de Adriaan Baasstraat was in april (Rechten: De Vries Media)

De 33-jarige man uit Hoogeveen die vastzit vanwege een schietpartij in april dit jaar aan de Adriaan Baasstraat in zijn woonplaats, zegt dat hij schoot om zichzelf te verdedigen. Hij werd 's nachts thuis overvallen, beweert hij.

Dat bleek vanochtend tijdens de eerste openbare zitting in de zaak bij de rechtbank in Assen. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet het schieten als een poging tot moord of een poging tot doodslag. Het 23-jarige slachtoffer uit Rotterdam raakte gewond aan de achterkant van zijn bovenbeen.

Wapen nooit gevonden

De schietpartij vond plaats in de nacht van 4 op 5 april. Vlak erna werd eerst een 36-jarige man uit Hoogeveen opgepakt. Hij stond in een tuin in dezelfde straat, maar bleek uiteindelijk niks met de zaak te maken te hebben. "Hij was er naartoe gelopen om hasj te kopen. Zijn zaak is geseponeerd", aldus de officier van justitie.



De politie heeft na de schietpartij uitgebreid gezocht naar het wapen waarmee de 33-jarige verdachte heeft geschoten, maar het is niet gevonden. Zijn advocaat vertelde in de rechtbank dat het wapen niet van haar cliënt was, maar dat de mannen die hem die nacht kwamen overvallen "het kennelijk bij zich hadden".

OM: 'Geen overval'

Het Openbaar Ministerie gaat er wel vanuit dat het pistool van de verdachte was en gelooft het verhaal van de overval niet. "De mannen die aan de deur kwamen, wilden praten", aldus de officier. Een paar dagen eerder zou de 33-jarige man ook in Hoogeveen met zijn auto op iemand zijn ingereden. Hoewel dit een ander slachtoffer was dan dat van de schietpartij, vermoedt het OM dat dit incident de aanleiding was voor het nachtelijke bezoek op 5 april.



Uiteindelijk moet de Hoogevener zich ook verantwoorden voor het inrijden op het andere slachtoffer, wat het OM ook ziet als een poging tot moord of doodslag. Daarnaast wordt hij verdacht van het bezit van harddrugs en het vernielen van meerdere auto's in Hoogeveen in januari van dit jaar.

'Gewone burger'

Zijn advocaat, die benadrukte dat de Hoogevener schoot om zichzelf te verdedigen, vroeg de rechtbank om de man voorlopig vrij te laten. "Hij had geen vooropgezet plan om te gaan schieten, maar hij voelde zich bedreigd toen er middenin de nacht mannen aan de deur stonden."



Volgens de advocaat is haar cliënt wel actief geweest in het criminele circuit, maar had hij dat achter zich gelaten. "Hij is buiten zijn wil gedwongen tot het gebruiken van geweld. Hij had een reguliere baan op dat moment en is een gewone burger."

In de cel blijven

De Hoogevener volgde de zitting via een videoverbinding vanuit de gevangenis en kreeg te horen daar voorlopig moet blijven, omdat de rechtbank de zaak te ernstig vindt om hem nu vrij te laten. De rechtbank wacht nog op een medisch rapport over de verwondingen van het slachtoffer. Eind augustus staat de tweede zitting gepland bij de Asser rechtbank.

