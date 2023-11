Topdrukte voor subsidie bij aardbevingsschade: 'Heel blij mee'

De compensatiesubsidie voor aardbevingsschade is razend populair. Sinds gisteren kunnen vijf nieuwe postcodes in gemeente Aa en Hunze en één postcode in Tynaarlo een aanvraag indienen voor het verduurzamen of verbeteren van hun woning. In een dag tijd is dat al door tientallen woningeigenaren gedaan.

"Ongeveer 350 woningen kunnen zich aanmelden, daarvan hebben dat er al 200 gedaan", vertelt Bas Smit, projectleider bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De subsidieregeling komt voort uit een maatregelenpakket na schade door aardbevingen door gaswinning in Groningen. Gisteren is de uitgebreidere regeling opengesteld.

"Daar zitten nu ook zes postcodes in Drenthe bij. Dat zijn postcodes met minimaal een schadepercentage van veertig procent of die een enclave zijn, dus omsloten door postcodes die door de uitbreiding nu wel in deze regeling vallen."

Maximaal 10.000 euro

Wanneer de aanvraag verleend wordt, kunnen de huiseigenaren aanspraak maken op maximaal 10.000 euro. Waar dat voor gebruikt wordt, loopt uiteen. "Daar mag je de woning van verduurzamen, verbeteren of onderhoud aan de woning doen. Denk aan zonnepanelen plaatsen, isoleren, maar ook verbouwingen zoals een nieuwe badkamer of keuken."

Huiseigenaren kunnen de subsidie zowel vooraf als naderhand ontvangen. "Mensen vragen het aan op basis van offertes, begrotingen, facturen of betaalwijzen. Het kan ook met terugwerkende kracht, tot 6 november 2020." Wanneer de aanvraag goedgekeurd wordt, krijgen inwoners het toegekende subsidiebedrag binnen drie weken uitgekeerd.

Erkenning

De uitbreiding van de regeling voor zes postcodes in Aa en Hunze en Tynaarlo is goed nieuws volgens Ina Oortwijn, raadslid (GemeenteBelangen) en betrokken bij de actiegroep 'Gaston, wanneer kom je bij ons?'. Ze woont in Annerveenschekanaal, een van de dorpen die jarenlang uitgesloten was van de subsidieregeling, en kan na heel wat getouwtrek ook gebruik maken van de subsidie. ,,Dit is erkenning. Wij vonden het heel onrechtvaardig dat de subsidieverstrekking gewoon ergens bij een postcode stopt, terwijl er een heel aantal schademeldingen is in Annerveenschekanaal. We zijn heel blij dat we nu wel in de regeling vallen."

Dat de aanvragen zo snel binnenstromen komt volgens Oortwijn door deels door de angst de subsidie mis te lopen, anderzijds doordat mensen de aanvragen van te voren al klaar hadden liggen. "Ik denk dat mensen denken: we gaan het snel aanvragen, straks vissen we achter het net. Maar een groot aantal had alles al klaar liggen en zelfs de werkzaamheden aan het huis al gedaan. Dat speelt zeker mee."

Geen uitbreiding meer