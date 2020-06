Twee nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Het aantal coronabesmettingen in Drenthe in de afgelopen 24 uur is toegenomen met twee. Bij een inwoner van de gemeente Emmen en een inwoner van de gemeente Meppel werd het virus geconstateerd. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In totaal zijn in Drenthe 515 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. 116 Drenten zijn in het ziekenhuis opgenomen (geweest) en 40 mensen zijn overleden. De aantallen liggen waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen met symptomen wordt getest. In de afgelopen 24 uur zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnames of doden door corona bij gekomen in Drenthe.

Landelijk

In de afgelopen 24 uur zijn in Nederland dertien mensen overleden, meldt het RIVM. Dat brengt het totaal aantal geregistreerde sterfgevallen aan corona op 5.990. Twaalf Nederlanders zijn sinds gisteren in het ziekenhuis opgenomen. In totaal zijn er 11.771 mensen in het ziekenhuis beland.

In totaal zijn 46.942 mensen in ons land positief getest op het coronavirus, 209 meer dan gister. Ook in de landelijke cijfers liggen de werkelijke aantallen hoger omdat niet iedereen wordt getest.

In de Drentse ziekenhuizen ligt nog een coronapatiënt op de intensive care.