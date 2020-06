Rotonde Beilen blijkt nog twee ton extra te hebben gekost

De aanleg van de nieuwe rotonde in Beilen is een hoofdpijndossier voor de gemeente Midden-Drenthe. Na de onverwachtse 3 ton overschrijding voor het project, blijken nu ook de voorbereidingskosten van twee ton niet meegenomen te zijn in de begroting.

"We hebben de onderste steen nu boven, maar ik baal er verschrikkelijk van, dat nu ook deze kosten boven tafel zijn gekomen", vertelt wethouder Anique Snijders. "Het hele proces rond de herinrichting verdient zeker geen schoonheidsprijs."

Na aanleiding van kritische en technische vragen van verschillende raadsfracties, is de gemeente nog een keer in de uitgaven van de herinrichting van de rotonde langs de A28 gedoken. Naast de uitgaven voor de rotonde zelf, is ook geïnvesteerd in onder andere het verlagen van de weg onder de A28 en de inrichting eromheen. In totaal kostte deze 'facelift' bijna 1,5 miljoen euro. Hiervan betaalt de provincie Drenthe 240.000 euro mee.

Fracties gaven eerder al aan dat de aanleg te veel geld had gekost en wilden weten of er geen kosten voorkomen hadden kunnen worden. "Liggen er soms gouden leidingen in de grond waardoor zóveel geld per uur aan extra kosten worden gemaakt?" vroeg Henk Heideveld van de ChristenUnie bijvoorbeeld.

Op de vraag hoe het kan dat de voorbereidingskosten niet eerder zijn ontdekt of zijn meegenomen wil de wethouder niet reageren. Ook over de motie van wantrouwen die de wethouder door dit dossier boven het hoofd hangt, wil ze niets kwijt. "Ik denk dat we dit debat in de raad moeten voeren, daar is dat de aangewezen plek voor. Ik baal enorm van de situatie die is ontstaan en we hadden de gemeenteraad beter in het proces mee moeten nemen."