Joseph Oosting blijft assistent-trainer van Vitesse

"Ik heb al vaker gezegd dat Vitesse voor mij voelt als een grote en warme familie", reageert Oosting. "Ik ben iemand die het belangrijk vindt om ergens op mijn plek te zijn. De club heeft het vertrouwen in mij uitgesproken. Daarnaast heb ik volop mogelijkheden om mijzelf te ontwikkelen. Vanaf komend seizoen ga ik de cursus coach betaald voetbal volgen. Op termijn zie ik in mijzelf een hoofdtrainer, maar de komende tijd wil ik als assistent-trainer mijn bijdrage leveren aan deze mooie club."

Jong Vitesse

Oosting speelde als prof bij FC Emmen en de BV Veendam. In 1993 werd hij trainer. Hij was onder meer assistent-trainer bij FC Emmen, hoofdtrainer bij ACV en WKE. In 2014 stapte hij over naar Vitesse waar hij jeugdtrainer werd. Na een mislukt avontuur in het seizoen 2016/2017 bij HHC Hardenberg keerde hij weer terug bij Vitesse als trainer van Jong Vitesse.

In december vorig jaar was hij even hoofdtrainer van Vitesse na het ontslag van trainer Leonid Sloetski. Oosting werd opgevolgd door Edward Sturing en de Drent keerde weer terug in zijn rol als assistent.

Lees ook: