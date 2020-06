NS test nieuwe intercity 'de wesp' in Drenthe en Groningen

De intercity oogt ruim in de beenruimte en de stoelen zitten bijzonder goed. Dat moet ook, legt NS-projectleider Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) Maarten Bakker uit tijdens de rondleiding door de nieuwe intercity. Er zijn grote werktafels in zowel de eerste als de tweede klasse. Uiteraard zitten er overal usb-aansluitingen, stopcontacten en wifi. De verlichting is stijlvol.

Bakker: "Maar dit is nog niet helemaal de reizigers-uitvoering zoals de trein straks gaat rijden. De hele trein hangt nog vol met kabels, computers en sensoren. Het komende jaar gaan we de trein op het Nederlandse spoor testen. De bijnaam voor de nieuwe trein is al aan het ontstaan. De kop van de trein lijkt wel een beetje op een wasbeer of een wesp."

NS-projectleider Maarten Bakker: "Zowel in de tweede als eerste klasse zeer comfortabele stoelen en werktafels" (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Hans Blaauw van treinenbouwer Alstom is tevreden dat nu het eerste treinstel in Nederland is. De trein lijkt op de treinen die Alstrom eerder bouwde voor andere Europese spoorvervoerders, maar de NS heeft veel wensen wat er allemaal aan en in de trein moet zitten. Dat gaat dus het komend jaar allemaal getest worden.

Intercity's kunnen 200 rijden

NS-testmachinist Kenny Kitzen glundert. "Vanaf morgen gaan we vanuit het onderhoudsbedrijf in Onnen testritjes maken naar Assen en Hoogeveen. Dus dan zal de trein vaak in Drenthe te zien zijn." De intercity heeft op de testbaan al 200 kilometer per uur met de trein mogen rijden. "Ook met die snelheid gedraagt de trein zich bijzonder comfortabel." De NS heeft dus nu een intercity die 200 kilometer per uur kan rijden. Maar met die snelheid kun je nog bijna nergens op het Nederlandse spoor rijden. In ieder geval nergens in het noorden, daar blijft het voorlopig maximaal 140 kilometer per uur.

NS testmachinist Kenny Kitzen heeft erg veel zin om met de nieuwe intercity op pad te gaan (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

2023 rijden in Drenthe

NS wil met de nieuwe trein in 2023 een nieuwe rechtstreekse verbinding starten van Groningen/Leeuwarden naar Breda (via Amsterdam en Rotterdam). Vanaf Amsterdam naar het zuiden gaat die trein 200 kilometer per uur rijden, maar de tijdwinst van een half uur die dat oplevert is alleen interessant voor noordelijke reizigers die naar Breda of verder willen.

Bakker: "Tussen Amsterdam en Groningen zal de tijdwinst vooralsnog bescheiden zijn: een kleine 5 minuten. Want op een deel van de Hanzelijn tussen Zwolle en Lelystad kan dan mogelijk 160 kilometer per uur gereden worden. Of misschien nog harder, daar wordt nog naar gekeken."

Een half uur sneller naar de Randstad

Om een treinreis tussen het Noorden en de Randstad echt dertig minuten korter te maken, moet het spoor tussen Zwolle en Groningen/Leeuwarden voor bijna 7 miljard op de schop. En dan moet er tussen Zwolle en Groningen non-stop gereden worden. Dus zonder een stop in Assen. En dat is tegen het zere been van de politiek in Drenthe. NS deed al twee proefritten met en zonder stop in Assen om te kijken welke tijdwinst je nog kunt halen met bestaande treinen en zonder spooraanpassingen maar die is minimaal.

De huidige reistijd tussen Groningen of Leeuwarden naar Amsterdam Zuid is nu rond de 2 uur. Dat moet een half uur sneller in 2030 zo hebben de noordelijke provincies met NS, ProRail en de stadsregio Amsterdam afgesproken. Lees hier wat de effecten in minuten tijdwinst zijn als je aanpassingen aan het spoor wel of niet maakt.