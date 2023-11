Jan Thomas (69) deelt gewoon 500 euro uit in Meppel: 'Om iets moois te doen voor een ander'

"Mevrouw. Ik heb een klein cadeautje voor u." Jan Thomas Lensen (69) deelt in de Hoofdstraat vijftig enveloppen uit aan willekeurige voorbijgangers. In die enveloppe een brief, én 10 euro. "Gewoon, om iets goeds te doen voor een ander."

Jan Thomas Lensen is verknocht aan Meppel. Hij is er in 1954 geboren, maar woont nu in Heerenveen, vanwege de liefde. Hij is met pensioen, maar zijn vrouw werkt nog, in Heerenveen. Anders was de kans zeer groot dat ze al in Meppel waren komen wonen. "Nu is het lekker praktisch voor haar."