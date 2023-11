Indoor padelcentrum in Emmen opent: 'Boekingen stromen binnen'

Als paddenstoelen

Padel is een mix van tennis en squash dat gespeeld wordt in een glazen kooi. De sport wordt steeds populairder en padelbanen schieten overal als paddenstoelen uit de grond, ook in Emmen. Tennisclub LTC in Emmen en Tennisclub Rackem in Klazienaveen hebben inmiddels al enkele banen. De tennisclub in Bargeres heeft vergevorderde plannen. Maar een indoorcomplex, daar ontbrak het nog aan in de gemeente Emmen.