Europese Commissie staat onkruidverdelger glyfosaat nog tien jaar langer toe

De Europese Commissie staat de omstreden onkruidverdelger glyfosaat nog eens tien jaar toe. Wel schrijft de commissie een aantal "nieuwe voorwaarden en beperkingen" voor, laat zij weten.

Het gebruik van het landbouwgif wordt wel verder ingeperkt, aldus de commissie. Zo mag het niet meer worden ingezet om gewassen te drogen voor de oogst. Ook moeten gebruikers maatregelen nemen om te voorkomen dat andere planten en dieren onbedoeld worden getroffen.

De commissie kan haar plan doorzetten dankzij een patstelling tussen de EU-landen. Een maand geleden stemde het Europees parlement ook al over het al dan niet langer toestaan van het bestrijdingsmiddel. Daarvoor was een ruime meerderheid nodig. Om een besluit te kunnen nemen moeten vijftien lidstaten met samen 65 procent van de EU-bevolking voor of tegen stemmen.

Commissie voor verlenging

Die meerderheid ontbrak, daarom werd vandaag opnieuw gestemd. Maar ook vandaag werd de ruime meerderheid niet gehaald. Daarom besloot de Europese Commissie zelf, die een verlenging voorstelde. Nederland onthield zich, net als een maand geleden, van stemming. Dat zegt een EU-bron. De Tweede Kamer wilde dat Nederland tegen zou stemmen.

Over glyfosaat, door fabrikant Monsanto op de markt gebracht als Roundup, is al jaren veel te doen. Sommige onderzoekers denken dat het middel kankerverwekkend is en de ziekte van Parkinson kan veroorzaken. Bovendien zou het een belangrijke bestuiver als de bij en veel andere diersoorten ernstig bedreigen. Maar de commissie ziet geen sluitend bewijs en dus ook geen reden voor een verbod.