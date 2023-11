'Bushangers' liften mee op pendellijn Emmen-Ter Apel: 'Lijken wel Indiase taferelen'

Twee mannen zijn onlangs achterop een bus van Drenthe Tours geklommen. Op beelden is te zien dat twee onbekende mannen met camouflagejassen aan de achterkant van de pendellijn voor migranten tussen Emmen en Ter Apel hangen. Een van de twee mannen kiest al gauw het hazenpad en laat de bus weer los, een ander houdt het langer vol. Het voorval gebeurde op de Boslaan in Emmen, vlakbij het hoofdstation.

Drenthe Tours is niet de opdrachtgever van de pendelbuslijn. Het vervoer verloopt via vervoersmaatschappij Munckhof. Bas de Smit, woordvoerder van die vervoerder, verklaart dat de beelden zes weken oud zijn. "Op de videobeelden zien we iemand die aan een Scandinavisch fietsenrek achterop de bus hangt", zegt hij.

'Levensgevaarlijk'

De Smit bevestigt dat het voorval op de videobeelden overeenkomt met het voorval op de foto die RTV Drenthe in bezit heeft. "Het zijn andere beelden, maar het is van dezelfde gedraging. Het is hetzelfde voertuig. Wat bezielt zo iemand? Een enkeltje in deze bus kost 5 euro. Het kaartje koop je bij de beveiliging van het azc of met je pinpas in de bus."

Volgens De Smit heeft Drenthe Tours naar aanleiding van deze 'bushangers' besloten maatregelen te nemen. "De situatie is natuurlijk levensgevaarlijk, de bus rijdt zonder tussenstops naar Ter Apel. Het lijken wel Indiase taferelen van mensen die op een trein klimmen. De chauffeur merkt het niet als je van de bus zou vallen. Daarom is het fietsenrek meteen na de gedraging verwijderd."

Over de identiteit van de bushangers is niets bekend, maar De Smit houdt er sterk rekening mee dat het om migranten ging. "De situatie is daar al heel erg gespannen en er gebeurt vaak iets. De aanname is dan ook dat het migranten waren, maar dat weten we niet zeker. Het belangrijkste is dat het goed afgelopen is", besluit hij.