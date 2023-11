Hoogeveen investeert vijf miljoen om armoede te bestrijden

Binnen vijf jaar moet dat met vijftien procent dalen is het plan. Ook heeft Hoogeveen het streven om per jaar vijftien huishoudens minder afhankelijk te maken van regelingen en toeslagen. Het zijn een aantal dingen die het gemeentebestuur heeft vastgelegd in de nieuwe aanpak tegen armoedebestrijding.

Hoogeveen wil grote stappen zetten om armoede te bestrijden. In de gemeente kampt 7 procent van de huishoudens met problematische schulden. Van alle mensen, 17 jaar en ouder, heeft 35 procent geen startkwalificatie. "Te veel mensen in onze gemeente hebben dagelijks te maken met geldzorgen", legt wethouder Jeroen Westendorp uit. "We willen met deze aanpak daar echt verandering in brengen."