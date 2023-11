'Meer sport en minder e-bike om toename jonge diabetespatiënten halt toe te roepen'

Nederland verkeert volgens het Diabetesfonds in een diabetescrisis. In Nederland zijn 1,2 miljoen mensen met diabetes en daar komen jaarlijks 50.000 nieuwe patiënten bij. Wat specialisten de meeste zorgen baart, is het feit dat diabetes type 2 steeds vaker voorkomt bij kinderen en jongeren.

Verschil met vroeger

Erica van den Akker van het Erasmus MC zegt tegen het Diabetesfonds : "Door de jaren heen zie ik steeds meer kinderen en jongeren met obesitas op het spreekuur met diabetes type 2. Of ze zitten in een voorfase om de ziekte te krijgen. De jongste met een voorstadium was nog maar 5 jaar oud."

Huvers vindt het belangrijk dat jongeren veel blijven bewegen. En dus niet op e-bikes stappen. Ook het stoppen van schoolzwemmen noemt hij kwalijk. "Vroeger ging men lopend of met de fiets naar school. Nu worden kinderen gebracht met de bakfiets of de auto. Dertig jaar geleden gingen kinderen tussen de middag naar huis om een boterham te eten. Ze blijven nu vaak over. Middelbare scholieren fietsen tegenwoordig met een hulpmotortje. Onze leefstijl is simpelweg veranderd."