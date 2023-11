Het SamenHuis in Zuidlaren stopt na faillissement

Ouder- en kindhuis Het SamenHuis in Zuidlaren sluit op 1 december. Curator Frank Omta laat weten dat het niet haalbaar is om Het SamenHuis open te houden.

Het SamenHuis is een jeugdzorginstelling en werd in 2017 opgericht. Kinderen waarbij zorgen zijn over hun ontwikkeling, kunnen samen met de ouders hier worden opgevangen.

"De gezinnen die nu in Zuidlaren verblijven, moeten elders ondergebracht worden", laat Omta weten. De betrokkenen zijn volgens de curator op de hoogte gesteld. Naast het pand in Zuidlaren, is er ook een Samenhuis in Hoogezand-Sappemeer (Gr.). Dat jongerenhuis wordt wél overgenomen. La Hacienda zet daar de jeugdzorg voort.