Repetities met obstakels voor 'extra belangrijke' schoolmusicals

In de klas is alle ruimte, want de helft van de leerlingen is niet aanwezig. Zij 'zitten' gezamenlijk maar op één stoel, waarop de laptop staat waarmee de leerlingen die thuiszitten de les kunnen volgen. Op de monitor staan een dozijn kleine schermpjes afgebeeld waarop hun medeleerlingen de thuiswerkers kunnen zien.

De helft van de klas volgt de repetities thuis op afstand (Rechten: RTV Drenthe / Steven Ophoff)

Het werkt, maar ideaal is het niet, geven de leerlingen zelf wel aan. "Het is wel irritant als mensen soms vastlopen, dan moet je hele stukken opnieuw doen. En soms horen mensen je ook niet", merkt leerling Matthijs. Medeleerling Daan klinkt meer gefrustreerd. "Sommigen dansen niet eens mee, dus ja..."

Waardig afscheid

Meester Bas Bulthuis was lange tijd bang dat hij zijn leerlingen niet terug zou krijgen voor de zomervakantie. In dat geval zouden ze helemaal niet meer op de lagere school verschijnen, omdat ze na dit schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaan. "We proberen binnen de mogelijkheden die er zijn alsnog een afscheid te creëren die lijkt op een normaal afscheid van de basisschool."

Dat is zeker nu belangrijk, na de coronabreak, dat kinderen een waardig afscheid van de basisschool krijgen."

Leerlingen van basisschool 't Kofschip in Hoogeveen oefenen de eindmusical (Rechten: RTV Drenthe / Steven Ophoff)

Het verhaal van de musical lijkt op dat van Tarzan in de Jungle, maar dan met wat meer grappen en bizarre situaties. De leerlingen hebben nog ruim drie weken voordat ze hun voorstelling mogen geven. Maar de tijd dringt, want ze mogen pas vlak van tevoren met de hele groep tegelijk oefenen.

Grote zaal; geen publiek

De eindmusical wordt gespeeld in de Tamboer in Hoogeveen. Het spel wordt opgenomen en later die avond gestreamd, zodat ouders, vrienden en familie vanuit huis kunnen meekijken. De leerlingen hebben daar gemengde gevoelens over, zo ook Daan. "Het is eigenlijk stom, want je kan mensen het niet in het echt laten zien. Maar toch, het wordt gefilmd en het is wel bijzonder om in zo'n grote zaal te spelen."