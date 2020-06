VAM-berg als alternatief voor Alpe d'Huez

Zo kunnen fietsers of wandelaars op meerdere plekken in Nederland de gebruikelijke kaarsjes branden en vanavond is er op de website van de organisatie een virtuele klim. Een zo'n locatie is bij Wijster. Al zullen ze iets minder bochten moeten nemen om de top te bereiken. De VAM-berg is voor sommige deelnemers een goed alternatief.

Geen onbekende

Drie van hen zijn Theresia Verkerk-Drent, haar collega Eskelina Hamhuis en vriendin Jannie Keizer uit Groningen. "We zouden vandaag drie keer de Alpe d'Huez oplopen", vertelt Verkerk-Drent in Op Tjak. "Toen kwam de organisatie met de oproep om in de omgeving een virtuele Alpe d'HuZes-wandeling of fietstocht te doen en vroeg ik aan mijn teamgenoten: zullen we de VAM-berg opgaan om toch nog een beetje het Alpe d'HuZes-gevoel te hebben?"

De Drentse col is geen onbekende voor het trio. "We gaan hier meerdere keren heen om te trainen, ook ter voorbereiding op Alpe d'HuZes. Je hebt hier al die hoogtes, je kan hier hartstikke goed trainen en het is ook een mooie omgeving", legt Verkerk-Drent uit.

'Mooi, emotioneel moment'

Marianne Gebbink, coördinator Alpe d'HuZes vanuit het Drenthe College, deelt vanuit de parkeerplaats van de school koerskleding uit. Ontvangers waren deelnemers van het Drenthe College, Dr. Nassau College, Vincent van Gogh, Gomarus en Pro Assen. "Die kleding gebruiken we niet dit jaar, maar volgend jaar."

Maandagochtend gingen al 25 teamleiders fietsend of lopend de VAM-berg op, met minstens 1,5 meter afstand tot elkaar. Het was een soort startschot om in klein verband samen te trainen voor volgend jaar. "We hadden in bochten lichtjes neergezet. Dat is ook bij de officiële klim zo, dat je overal lichtjes ziet. Het was een heel mooi, emotioneel moment", zegt Gebbink.

Koerskleding wordt uitgedeeld bij het Drenthe College (Rechten: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

'Daar doe je het voor'

Ook het drietal uit Groningen heeft vandaag kaarsjes geplaatst op de VAM-berg. Die staan symbool voor dierbaren die overleden zijn aan kanker. "We hebben net een team gesproken die ook volgend jaar mee gaat doen. De zoon van een van hun heeft botkanker. Dat is gewoon triest hè. Daar doe je het voor, dat je hier bent", zegt Keizer.

Nu de traditionele karavaan naar de Frans Alpen niet doorgaat, voelt de VAM-berg dan als een goedmakertje? "Jawel, maar de Alpe d'Huez is natuurlijk dé berg. Dit is de Hollandse berg zeg maar."

Dit jaar zouden 5.000 deelnemers de Alpe d'Huez beklimmen om daarmee zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. De volgende editie Alpe d'HuZes staat nu gepland op 3 juni 2021.

