Sloten niet schoon door vele regen, waterschap stelt controle uit

Normaal gesproken moeten eigenaren van sloten, zoals agrariërs en gemeenten, het onderhoud voor 15 november hebben afgerond. Daarna controleert het waterschap of het onderhoud goed is uitgevoerd. Daarbij kijkt zij of bladeren, takken en bijvoorbeeld riet goed zijn verwijderd. Dat is belangrijk voor een goede aan- en afvoer van water.