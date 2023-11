Odoornervener Michiel Holthinrichs verovert wereld met 3D-geprinte horloges

Hij vliegt van beurs naar beurs, de een nog groter en belangrijker dan de ander en ondertussen runt de in Odoornerveen geboren Michiel Holthinrichs (33) een van de meest bijzondere horlogewerkplaatsen van het land. Daar combineert hij het ouderwetse ambacht met ontwerpen die uit een 3D-printer rollen.

Hoewel hij een echte Drent is, doet Holthinrichs dit in zijn atelier in Delft. Hij ging er studeren en bleef er daarna hangen. In eerste instantie was het plan om architect te worden, maar het werd horlogemaker. En niet zo maar horloges, maar unieke 3D-exemplaren waarbij de prijs oploopt tot 35.000 euro. "Ik heb er geen opleiding voor gedaan, het is een uit de hand gelopen hobby", zegt hij tegen Omroep West

Dankzij YouTube geleerd

"Ik kocht kapotte horloges en leerde ze herstellen door er veel over te lezen en filmpjes te kijken op YouTube", blikt hij terug. Architect werd hij niet, maar hij ziet wel paralellen met zijn huidige werk. "In een gebouw kunnen waanzinnige details zitten, maar die moet je achterlaten als je weggaat. Een horloge is een stuk kunst of architectuur dat je altijd bij je draagt."

Holthinrichs maakt van al zijn modellen eerst een schets. "Vervolgens wordt dat in 3D uitgewerkt", laat hij zien op de laptop. "Daarna testen we het model eerst in de 3D-printer in plastic. Uiteindelijk wordt het horloge in metaal geprint. Ons laatste model is van titanium, dat kun je ook printen tegenwoordig."

Het printen besteedt hij uit, de afwerking gebeurt in de werkplaats in Delft. "Dat doen we met de hand. Per kast kost dat ongeveer vijftien uur en dat is alleen nog maar de kast. Het uurwerk heb ik het nog niet eens over."

'Stukje kunst om je pols'

De werkplaats staat vol met ouderwetse machines en apparaten, maar de medewerkers zijn opvallend jong. "Ja leuk he", zegt Holthinrichs lachend. "Ik denk dat er een hernieuwde liefde is om iets te maken met je handen. Het is een allesomvattend vak. We zijn technisch bezig, maar ook ontwerpers. Het gaat om een stukje kunst om je pols."