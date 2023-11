Doek valt na 35 jaar voor Kostuumcentrale Assen: 'Mijn hart huilt en ikzelf ook'

Alle kleding is volgens de vrouwen 'zeer goed terecht gekomen'. "Toneelverenigingen, scholen die wat met musicals willen doen, enkele particulieren die een bepaald kostuum wilden waar ze een herinnering aan hadden, en een Groningse concullega, die hebben vooral kostuums bij ons opgehaald toen ze hoorden dat we gingen stoppen. En dat geeft ons toch een fijn gevoel. Want het is mooi dat de kostuums daarmee een tweede leven krijgen en in elk geval niet op de vuilnisbelt belanden, want dat zou doodzonde zijn."

Door met Oktoberfest, Sint en kerst

De ruimte die ze nu nog huren aan de Havenkade, is gevuld met drie kledingrekken, tjokvol kostuums voor Sinterklaas en kerst. Alles bij bij elkaar zo'n duizend stuks kleding. Die zijn ze deze weken keihard nodig. En die gaan ze trouwens ook niet wegdoen.

"We stoppen dus definitief met de Kostuumcentrale hier aan de Havenkade, dat is over en uit. Maar helemaal afscheid nemen, dat kunnen we niet. We hebben eigenlijk zoveel vaste huurders die ons elk jaar hard nodig hebben in Sinterklaas- en kersttijd. En niet te vergeten met de Oktoberfesten. Die willen we niet teleurstellen."