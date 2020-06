Raad van Cultuur: geen rijkssubsidie voor Into Nature en Garage TDI

Kunstmanifestatie Into Nature en jeugdtheater Garage TDI krijgen tussen 2021 en 2024 geen rijkssubsidie. Dat is het advies van de Raad van Cultuur aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

Het gaat om de culturele basisinfrastructuur (Bis). Beide instellingen hadden bij het ministerie om meer dan 3 ton gevraagd. Eén Drentse culturele instelling kan wel op rijkssubsidie hopen. Het Drents Museum kan een kwart miljoen euro per jaar verwachten.

'Het had het leven makkelijker gemaakt'

Into Nature zou 'onvoldoende platform bieden aan internationale uitwisseling tussen vakgenoten en vooral een lokale werking hebben', staat in het rapport. Het mislopen van de subsidie is een teleurstelling.

"Het is juist onze ambitie om een toonaangevende kunstbiënnale in het Noorden te zijn", reageert zakelijk leider Luisa Redenbacher van Into Nature. "Het geld was nodig om ons buiten de provinciegrenzen op de kaart te zetten. We hebben nu twee succesvolle edities gehad. De rijkssubsidie was de volgende stap geweest."

Redenbacher zegt dat het bedrag waarop werd gehoopt, 337.500 euro per jaar, lange termijnplanning makkelijker had gemaakt. "We moeten nu voor elke editie subsidie aanvragen. Dat was en is nu de situatie."

Corona

Into Nature zou deze zomer plaatsvinden van 27 juni tot 13 september in Bargerveen en Emmen. Deze editie is vanwege het coronavirus afgelast. Nieuwe data staan nog niet vast, maar ze worden volgens Redenbacher binnenkort bekendgemaakt. "De subsidie had het leven makkelijker gemaakt, maar die heeft in principe geen invloed op de uitgestelde editie."

'We wisten dat het lastig zou worden'

Ook Garage TDI in Assen ontvangt de komende vier jaar geen subsidie. De Raad van Cultuur noemt het jeugdtheater een 'ondernemende instelling met een zeer divers palet aan activiteiten, maar deze instelling heeft met name een regionale in plaats van een landelijke werking'.

Er werd gehoopt op een subsidie van 375.000 euro per jaar. "We zijn teleurgesteld. Het gesprek met de Raad van Cultuur leek hoopgevend", zegt Remco van Zandvoort, algemeen directeur van Garage TDI. "Maar we zien het positief. We wisten dat het lastig zou worden."

Van Zandvoort denkt dat door de Raad van Cultuur ook is gekeken naar het aantal schouwburgvoorstellingen. "Die doen we de laatste jaren, maar ik denk dat we nog te weinig ervan op ons cv hebben staan."

Drents Museum

Het Drents museum kan wel subsidie van het Rijk verwachten. De plannen van het museum zijn inventief en creatief, staat in het rapport. 'De instellingen (zoals het Drents Museum, red.) zoeken actief naar een breder publiek en dagen zichzelf uit de eigen grenzen te verleggen.' De Raad van Cultuur schrijft over een jaarlijks bedrag van 250.000 euro.